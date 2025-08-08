‘Ayşe Tatile Çıktı’dan ilk kareler

1957–1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının verdiği onurlu varoluş mücadelesini, yüreklere dokunan insan hikayelerini beyazperdeye taşıyacak olan 'Ayşe Tatile Çıktı' filminin setinden ilk kareler geldi.

Yönetmen koltuğunda senaryoyu da kaleme alan Özer Feyzioğlu'nun oturduğu, çekimleri Kıbrıs'ta devam eden film, sinemaseverleri nostaljik bir yolculuğa davet ediyor.



Kıbrıs'ın tarihi sokaklarında, eski bir okul binasında ve döneme uygun dekore edilmiş mekanlarda çekilen sahneler, hem görsel açıdan hem de dramatik atmosferiyle izleyiciye güçlü bir sinema deneyimi vadediyor.

Kaynak: sosyal medya