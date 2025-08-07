07 Ağustos 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2025 16:17
Attan düşerek hafızasını kaybetmişti! Pınar Yıldız kaza sonrası ilk kez konuştu

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısının klip çekiminde attan düşerek yaralanan şarkıcı Pınar Yıldız, sevenlerini korkutmuştu. Hastaneye kaldırılan şarkıcı kazanın ardından ilk kez konuştu.

"Sevdam Hiç Tükenmez", "Aşk İçin" ve "İlk ve Sonsun" gibi duygusal şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı Pınar Yıldız, son dönemde hem müzik projeleri hem de yaşadığı talihsiz kaza ile adından söz ettiriyor.

Yeni şarkısının klibi için Artvin'e giden Yıldız, çekimler sırasında yaşanan bir sahnede attandan düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Apar topar tedavi altına alınan sanatçının, geçici hafıza kaybı yaşadığı öğrenilmişti. Kazanın ardından bir süre hastanede kalan Yıldız'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Tedavi sürecinin uzaması nedeniyle yarım kalan klip çekimleri ise İstanbul'da tamamlandı. Sağlığına kavuşan Yıldız, iyileşme sürecini Bodrum'da annesiyle birlikte geçiriyor.

SABAH'ın haberine göre; Kaza sonrası ilk kez konuşan Pınar Yıldız, "Çok yorulduk, annemle birlikte böyle bir plan yaptık. Küçük bir anne-kız kaçamağı oldu" dedi.

