Yasadışı bahis soruşturmasında yeni dalga! 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Operasyonla adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 32'si tutuklanırken bunlardan 4'ünün klasman hakem olduğu belirtildi. Yasa dışı bahis soruşturmasında Fedlan Kılıçaslan ve eski futbolculardan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Her iki ismin de mal varlığına el konuldu.
Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 4'ü klasman hakemi 40 şüpheliden 32'si tutuklandı.Tutuklananlar arasında 4 hakeminde olduğu öğrenildi.
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski futbolcu Batuhan Karadeniz ile Fedlan Kılıçaslan'ın mal varlıklarına el konulduğunu ve her iki isim için de kırmızı bülten çıkartıldığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fedlan Kılıçaslan hakkındaki açıklamaları şu şekilde, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;
Şüpheli Fedlan Kılıçaslan’ın (yurtdışında firari) internet siteleri aracılığıyla yasadışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlaması, yasadışı bahis ve bahis sitelerinin reklamını vermek suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmesi, şeklinde tezahür eden 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları ile ilgili olarak şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkartılmış, taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuş, Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı onaylanmıştır." denildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Batuhan Karadeniz hakkındaki açıklamasında ise, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheli Batuhan Karadeniz’in ( yurtdışında firari olduğu tespit edilen ) sosyal medya mecralarında yasadışı bahis ve kumarı özendirici, teşvik edici paylaşımlarda bulunması, yasadışı bahis sitesi reklamı yapması şeklinde tezahür eden 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları ile ilgili olarak şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkartılmış, taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuş, Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı onaylanmıştır." ifadelerine yer verildi.
MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Merit King sahibi Fedlan Kılıçaslan hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası Banka ve finans uygulamalarındaki varlıklarına, kripto para borsalarındaki varlıklarına ve şirket ve taşınmaz varlıklarına el koyulduğu bildirildi.
HAKLARINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Yasa dışı bahis soruşturmasında Fedlan Kılıçaslan ve eski futbolculardan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Her iki ismin de mal varlığına el konuldu.
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; sosyal medyada yasa dışı bahis ve kumarı özendirici paylaşımlarda bulunduğu, yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığı ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarını işlediği gerekçesiyle kırmızı bülten çıkarıldı. Ayrıca Karadeniz’in tüm mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Karadeniz’in sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve kumarı teşvik eden paylaşımlar yaptığı, yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yayımladığı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladığı belirlendi. Bunun üzerine Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla, Karadeniz’in taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına ile kripto para borsalarındaki varlıklarına el konuldu
BAHİS SORUŞTURMASINDA YENİ DALGA
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçlarına yönelik çalışma yaptı.
801 KİŞİNİN BANKA HESABI İNCELENDİ
Ekiplerin çalışmasında 801 kişinin banka hesabı incelendi. İncelemede bir çok şüphelinin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri gelirlerin izini kaybettirmek maksadıyla kripto varlık hesaplarında 816 Milyon TL değerinde çoklu transfer zinciri oluşturdukları, yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri parayı kayıt altına almadan yasal ekonomiye sızdırarak, vergi tabanının daralmasına sebep olacak şekilde çıkar karşılığında yurt içi ve yurt dışı uzantılarına para transferi yaptıkları tespit edildi.
37 MİLYAR 645 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ
Ayrıca 'Hawala sistemi' olarak bilinen yöntemle Mersin'deki bir kuyumcu aracılığıyla kayıt dışı para transferi yapıldığı da belirlendi. Bugüne kadar şüphelilerin işlediği suçlardan yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL para transferi yaptıkları, toplam 37 milyar 645 milyon liralık hesap hareketi olduğu ortaya çıkarıldı. Öteyandan yapılan incelemede şüpheliler arasında yer alan 4 klasman hakeminin hesaplarına 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu, 2020-2025 yılları arasında ise toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi.
MİLYONLARCA LİRAYA VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Elde edilen tüm bu bilgiler üzerine aralarında hakemlerinde olduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 4'ü klasman hakemi 36 şüpheli yakalandı. Çalışmalar sürerken 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplamda 40 şüpheli ifadesi alınması için jandarmaya götürüldü. Şirketler ile şirket sahiplerinin banka hesaplarındaki paralar, taşınır-taşınmaz malvarlıkları ve adreslerde yapılan aramalarda ise 50 milyon TL'den fazla değeri bulunan 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklarına el konuldu. Ayrıca ekipler, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında, 2 şirkete ait tüm taşınır/taşınmaz mal varlığına, 3 gayrimenkule, 6 lüks araca el koydu.
32 ŞÜPHELİDEN 4'Ü KLASMAN HAKEM
İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan 40 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Adliyede savcıya ifade veren şüphelilerden 35'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkemede şüphelilerden 32'si tutukladı, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
