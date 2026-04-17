Dünyanın gözü Antalya’da! Diplomasi forumu başlıyor
Dünya siyasetine yön veren isimlerin buluşma noktası olan Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), bugün itibarıyla kapılarını açıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen dev zirve, 17-19 Nisan tarihleri arasında küresel krizlerin çözüm merkezi olacak.
CANLI ANLATIM
RESMİ AÇILIŞI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK
Forum 17 Nisan Cuma günü saat 10.00'da 'Güvenlik-Kalkınma Bağlantısı: Batı Afrika İçin Öncelikler' paneliyle başlayacak. Resmi açılış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasıyla başlayacak.
AFRİKA KÜLTÜR EVİ VE COP31 STANDI
Bu yılki forumda Afrika ülkelerinin geleneksel ve kültürel ürünlerinin sergilendiği Afrika Kültür Evi standı yine açık olacak. Ayrıca bu yıl kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı (COP31) tanıtan bir stant da hazırlandı. Forum koridorunda yine dijital sergi tünele yer verilecek.
EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ SAVAŞLAR
150 civarında ülkeden devlet görevlileri, politikacılar, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin de bulunacağı zirvede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve kabineden birçok bakan, bakan yardımcıları, milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar yer alacak. En önemli gündem maddesi olarak İran Savaşı ve savaşın küresel ve bölgesel etkilerinin konuşulacağı zirvede, İsrail'in işgal politikası ile Gazze ve Lübnan'a saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı, NATO'nun geleceği, Avrupa güvenlik mimarisi, Pakistan-Afganistan sınır hattındaki gerilimler ele alınacak.