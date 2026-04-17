Dünyanın gözü Antalya’da! Diplomasi forumu başlıyor

Geçen yıllarda olduğu gibi Antalya Diplomasi Forumu'ndaki en önemli konulardan biri Gazze'deki katliam oluşturuyor. Bu kapsamda, ADF2026 forumunun yapılacağı merkezde 'Filistin Dergisi Sergisi'nin de açılışı yapılacak. Sergide Gazze'de hayatını kaybetmiş çocukların içlerinde çiçeklerin olduğu okul çantaları, Filistinli çocukların yaptığı resimler ve Gazze'deki yıkımı gösteren fotoğraflar ve çocukların resimlerinin yer aldığı video gösterimi bulunuyor.

'Scholasticide' başlıklı duvarda, savaşın yalnızca fiziki yıkımı değil, bir toplumun hafızasını, bilgisini ve geleceğini hedef alan sistematik tahribatı sayısal verilerle görünür kıldığı vurgulanıyor. 'Skolastisit' kavramının Oxford Üniversitesi'nde görev yapan Filistinli savaş hukuku uzmanı Karma Nabulsi tarafından, özellikle 2009 yılında Gazze'de eğitim kurumlarına ve öğrencilere yönelik saldırıları tanımlamak amacıyla ortaya konulduğu da ifade ediliyor.

Sergide Filistinli öğrencilerin savaş nedeniyle yarım kalan dersleri, 'Umut Yeniden' başlıklı serginin merkezinde konumlandırılırken, zorluklar ve yıkımlar karşısında insanlığın vazgeçmeyen iradesi ve umudunu her şartta bulma gücünü temsil eden gemi maketi de bulunuyor.