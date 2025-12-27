Devlet yaptı 455 bin konut tamam! Bahçeli'den net mesaj: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan'dır
“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen ve Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerle 11 ili etkileyen yıkımın ardından başlatılan Asrın İnşa Seferberliğinde sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 455 bin konutun yapımı tamamlandı. 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi Töreni'nde konuşan MHP lideri Bahçeli "Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan'dır" dedi.
6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan 11 il, devletin 100 milyar doları aşan dev yatırımları ve 200 bin kişilik personel ordusunun gece-gündüz devam eden yoğun mesaiyle yeniden ayağa kalktı. 15 Kasım'da 350 bininci konutu bitiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 42 gün içinde 105 bini aşkın yuvayı daha deprem bölgesine kazandırdı. 3 yıl dolmadan inşa edilen toplam konut sayısı 455 bin 357'ye ulaştı.
Son anahtarlar, düzenlenen törenle Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hak sahiplerine teslim edildi.
Ahaber.com.tr gelişmeleri anbean aktardı.
DEPREM BÖLGESİNE DAHA FAZLA KONTENJAN AYRILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 500 bin sosyal konut projesinde deprem bölgesindeki illere daha fazla kontenjan ayrıldığını belirtti. Erdoğan, “Başvuruları 10 Kasım’da başlayan 500 Bin Sosyal Konut Projemizde deprem bölgelerindeki illerimize daha fazla kontenjan ayırdık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hem Hatay’ımız hem deprem bölgemiz hem de ülkemizin büyümesi için çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
HATAY KÜLLERİNDEN DOĞDU
Başkan Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Hatay'da yapımı tamamlanan Kemalpaşa Caddesi'nde incelemelerde bulundu.
Başkan Erdoğan Habib-i Neccar Camii'ni ziyaret etti. Ayrıca Başkan Erdoğan, Kurtuluş Caddesi'ndeki ışıkları da yaktı.
"GÜNÜMÜZÜN SÜLEYMAN’I ERDOĞAN"
MHP lideri Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde, Hatay'ın milli birlik ve kardeşliğin sembol şehirlerinden olduğunu söyledi.
Hatay ziyaretinde göz kamaştıran gelişmelere yerinde şahit olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirten Bahçeli, konuştu:
"Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay küllerinden yeniden doğmuş, baştan başa inşa ve ihya seferberliğiyle ayağa kalkmıştır. 6 Şubat 2023'te maruz kaldığımız şiddeti 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından korkunç felaketin yaralarını sarmak için devlet ve millet dayanışmasıyla muazzam bir mücadele başlatılmıştır. Malumunuz olduğu üzere, bu felaketin tesiri 110 bin kilometrekarelik bir alanda varlığını acı ve acıklı şekilde göstermiştir. 11 ilimiz 113 ilçemiz, 6 bin 514 köyümüz, dahası sayıları 14 milyonu bulan vatandaşımız depremin vahim sonuçlarıyla, yürekleri kavuran yıkımıyla karşı karşıya kalmıştır. Esasen milletimizin tamamı hüzünle sarsılmış, Türkiye'miz doğudan batıya, kuzeyden güneye manen ve maddeten asrın felaketiyle sallanmıştır."
"İSTİSMAR ŞANTİYESİ KURMAK İÇİN DEVREYE GİRENLER, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMIŞLARDIR"
Bahçeli, 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.
Allah'tan böylesi felaketlerden ülkeyi ve milleti esirgemesini, keremini ve merhametini üzerlerinden eksik etmemesini niyaz eden Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şu hususu özellikle ifade etmeliyim ki molozların, beton blokların, taş ve toprak yığınlarının altında kalan, umut ve hayallerini çöken binaların altında bırakan on binlerce kardeşimizin emaneti emanetimiz, hatıraları hatıramız, hedefleri de hedefimizdir. Türk milleti, tarihin hiçbir döneminde felaketlere boyun eğmemiş, sabrın, şükrün ve metanetin istikametinden ayrılmamıştır. Kahır bulutlarından lütuf bereketinin yağacağına inanarak nice zorluğa göğüs germiş, karamsarlığın yüksek dalga boyutunu her seferinde iman ve iradeyle aşmasını bilmiştir. Pek çok fitne ataklarına ve karanlık kampanyaya rağmen devlet ile millet arasına hiçbir menfur ve melun, iç ve dış mihrak girememiştir. Felaketleri geçim kapısı haline getirmek için el ovuşturanlar sonuçta ve sonunda mutlaka kaybetmiştir. Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak için devreye girenler en derin hayal kırıklığına uğramışlardır. Yapmak yerine yıkmanın, doğru ve dürüst olmak yerine yalan ve dedikodu yapmanın derdine ve peşine düşenler, milletin safında değil, zilletin tarafında olduklarını asla gizleyememişlerdir. Felaketlerden, rant devşirmenin, arayış ve amacına kilitlenmek, ahlaki ve insani bir tavır olmadığı gibi demokrasi ve siyaset değerlerinin de dışındadır."
Devleti ve hükümeti zorda bırakmak için hamleler yapıldığına dikkati çeken Bahçeli, "Her türlü söz ve ayak oyununa müracaat eden küçük ve sinsi bir azınlığa karşı mahşeri vicdan suskun kalmamış, tertip ve tezgahların hepsini teker teker boşa düşürülmüştür. Çünkü bütün saptırma ve iftiraların çürütülme ispatı, yani asrın inşa ve ihya faaliyetlerinin muhteşem belgesi işte Hatay'dadır, Malatya'dadır, Adıyaman'dadır, Adana'dadır, Diyarbakır'dadır, Gaziantep'tedir, Şanlıurfa'dadır, Kahramanmaraş'tadır, Osmaniye'dedir, Kilis'tedir, Tunceli'dedir, Kayseri, Sivas ve Bingöl'dedir." diye konuştu.
Bahçeli, hizmet edenin himmet bulacağını, himmet görenin hidayet ve hikmetin esenliğiyle müşerref olacağını dile getirdi.
Devlet Bahçeli, başta Başkan Erdoğan olmak üzere tüm bakan, bürokrat, mühendis, işçi, gönüllü sivil toplum kuruluşları ve asrın inşasında emeğe geçenlere teşekkür etti.
"GÜNEŞİ BALÇIKLA SIVAMAK BOŞ HAYALLERİN PENÇESİNDE KIVRANAN HASİSLERİN KİFAYETSİZLİĞİDİR"
Depremlerden 45 gün sonra ilk konutların temellerinin atıldığını bildiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:
"Müessir ve süratli şekilde deprem bölgesine müdahale edildiğinin de bilincindeyim. Depremin en ağır yıkımının yaşandığı illerimize devasa şantiyeler hızla kuruldu. Bugünkü törenin düzenlediği Atatürk Caddesi'nin nereden nereye geldiğini en iyi takdir edecek Hataylı kardeşlerimdir. Tarihi Meclis binası ile Habib-i Neccar Camisi'nin, Uzun Çarşı ile Antakya'nın bütün tarihi alanlarının yeniden dirilişi, yeniden ihyası tarihi bir başarıdır. Takip ettiğim kadarıyla bugüne kadar Hatay'da 98 bine yakın konut hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmiş, bu sayının 150 bin sınırını geçmesi de planlanmıştır. 15 Kasım 2025'te Adıyaman'da düzenlenen 9. kura çekme töreninin ardından 42 gün içinde maşallah 105 bin 179 ev ve iş yeri tamamlanmıştır. Velhasılıkelam bugün de 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere 455 bin 357 bağımsız bölümünün inşası bitmiş ve tamamlanmış olacaktır. Bunlardan rahatsız olanlar, bu gurur tablosunu hazmedemeyenler, 'hala onu yapamadınız, bunu başaramadınız' masalı anlatanlar şunu unutmasınlar ki güneşi balçıkla sıvamak ancak ve ancak hamakatin ve boş hayallerin pençesinde kıvranan hasislerin kifayetsizliğidir. Gerçeklerden kaçmak, yapılanları küçültmeye ve değersizleştirmeye cüret etmek muhteris nitelikli muhatapları hem mahcup hem de kalben malul edecektir."
"GÜNÜMÜZÜN SÜLEYMAN’I ERDOĞAN'DIR"
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Süleymaniye Kürsüsünde" manzumesinin bir bölümünü seslendiren Bahçeli, "Hamdolsun Türk milletinde ne Süleyman ne de Sinan biter. Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, günümüzün Sinan'ı Çevre Bakanı'mız (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı) Murat Kurum Bey." dedi.
Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:
"Güvenli ve huzurlu kentlerimizle beraber Terörsüz Türkiye hedefi ise Türkiye Yüzyılı'nın nişanesi ve nigahbanı olacaktır. Aynı zamanda 'Terörsüz bölge' adımlarının ve hamlelerinin muazzez bir sonuca ulaşması ve çabaların meyvesini vermesi halinde dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olan Kurtuluş Caddesi gibi ülkemiz ve bölgemiz, barış ve huzurla sonsuza kadar aydınlanacaktır. Niyetimiz halistir, nihayetin de hakikatli, hakkaniyetli ve milli haysiyete müzahir olması duamız ve dileğimizdir."
Bölgesel ve küresel senaryoların Türkiye'yi ve bölgeyi karıştırmasına hep birlikte direnilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Siyonist-emperyalist projelerin birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi gölgelemesine engel olmalıyız. Bu nedenle tek yürek, tek bilek, tek nefes olmanın yanında hepimiz büyük Türk milleti ailesinin içinde el ele vermeliyiz. Kim olursak olalım, her insanımızın kökenine, yöresine, diline, mezhebine bakmadan kardeşliğin kaynaşma potasında buluşmalıyız." ifadelerini kullandı.
"HAK, HAK SAHİBİNE VERİLMİŞ, NİTEKİM ADALET TECELLİ ETMİŞTİR"
Bahçeli, depremzede vatandaşlara teslim edilen konutların herkesi umutlandırdığını ve sevince boğduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Hak, hak sahibine verilmiş, nitekim adalet tecelli etmiştir. Ayrımız gayrımız yoktur. Biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Dağılırsak yem oluruz, ayrılırsak, küsersek, kırılırsak, darılırsak, koparsak 'mahv-ü perişan' düşeriz. Birlikte güçlüyüz, rahmetin çeşmesinden ancak böyle içebilir, gazabın ateşinden ancak bu sayede uzak durabiliriz. Halep'in gözyaşları, İdlib'in umutları bizimdir. Şam'ın huzuru bizim huzurumuzdur, Türkmen Dağı'nın özlemleri bizimle mündemiçtir."
Vatanın, herkes için yeryüzü cenneti olduğunun idrak edilmesi gerektiğini dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti: "Acılar paylaşıldıkça azalır, mutluluklar paylaşıldıkça artar. O halde acılarımızı ve mutluluklarımızı el birliği, güç birliği, iman birliği ve ülkü birliğiyle paylaşmalıyız. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yeni yüzyılı her alan ve zeminde imar edecek, zirve neresi ise oraya taşıyacaktır. Gelecek Türk milletinin, geleceğin gücü de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunun önünü kesmek, bu kervanı durdurmaya yeltenmek hiç kimsenin harcı değildir. Hatay'dan akan tarih nehrine bakıyorum, inançların, kültürlerin ve medeniyetler mirasının bütün güzelliklerini, bütün görkemini, nasıl kaynaşıp kucaklaştığını görüyorum. Bu gördüğüm parlak sahnenin kıyamete kadar milli birlik ve kültür dairesinde devamlı güçlenerek ilerlemesini ve ezcümle taçlanmasını ümit ediyorum."
Bahçeli, depremzedelerin yuvalarının ve hizmete girecek 157 yatırımın hayırlı olmasını diledi.
"HATAY'IMIZDA BAKANLIK OLARAK 87 MİLYAR LİRALIK YATIRIMI HAYATA GEÇİRDİK"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde, Hatay'ın binlerce yıllık tarihiyle, medeniyetleri buluşturan kimliğiyle ve kardeşliğin sembolü olan yapısıyla ülkenin birlik ve beraberliğinin en güzel şekilde yansıtıldığı bir şehir olduğunu belirtti.
Bu kadim şehri yeniden ayağa kaldırmaya gayret ettiklerini ve kaldırdıklarını vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:
"Kaldırdık çok şükür. Her kimin emeği varsa Rabbim ondan razı olsun. Elbette başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere... O hedef gösterdi, o irade koydu ortaya. Sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve bütün bakanlıklarımızla beraber biz de üzerimize düşeni bir seferberlik ruhuyla Hatay'da çalışmaları hayata geçirdik. Burada bugün yalnızca bir anahtar teslim töreni yapmıyoruz. Bugün kaybın karşısında umudu ortaya koyuyoruz. Bugün yarım kalan hayatları yeniden devam ettiriyoruz. Geleceğimizi hep birlikte inşa ediyoruz değerli kardeşlerim."
Uraloğlu, deprem bölgesindeki çalışmalara yorulmak bilmeden devam ettiklerini dile getirdi.
Hatay'ın ulaşım ve haberleşme altyapısında birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Hatay'ımızda sadece Bakanlık olarak 87 milyar liralık yatırımı hayata geçirdik." dedi.
Uraloğlu, Hatay'da 2002 yılında sadece 151 kilometre bölünmüş yol varken bugün tam 500 kilometre bölünmüş yol olduğunu kaydederek, "Biz, İskenderun-Hatay Otoyolu'na başladık, Amanos Tünelleri'ne de mart ayında temelini atarak başlıyoruz inşallah. Hatay'a ne lazımsa biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bunu yapmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.
GÜÇLÜ İRADE MUTLU ŞEHİRLER!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz adım adım yeniden ayağa kalktı. Bugün, o büyük çabanın yeni bir safhasına şahitlik ediyoruz; yıkımın yerini umut, sessizliğin yerini yeniden canlanan, yeniden ayağa kalkan hayatlar alıyor." ifadelerini kullandı.
Duran, NSosyal hesabından, Hatay'daki 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından geçen her günün, milletin nasıl bir dayanışma ruhuna sahip olduğunu yeniden gösterdiğini belirten Duran, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz adım adım yeniden ayağa kalktı. Bugün, o büyük çabanın yeni bir safhasına şahitlik ediyoruz; yıkımın yerini umut, sessizliğin yerini yeniden canlanan, yeniden ayağa kalkan hayatlar alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, 'Millet ve devlet olarak gerçekten çok zor bir imtihanla sınandık. Dünyada çok az milletin taşıyabileceği büyüklükte devasa bir yükün altından omuz omuza vererek hamdolsun başarıyla kalktık.' Bu tablo, Türkiye'nin güçlü iradesinin ve devlet-millet el birliğinin en açık göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve milletimize olan sevgisi, her adımda bu sürece yön verdi. Emeği geçen herkese, gece gündüz çalışan tüm kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum."
"ADIYAMAN ARTIK DAHA GÜÇLÜ VE DİRENÇLİ BİR ŞEHİR"
Deprem sonrası iyileştirme çalışmalarının simgesi haline gelen İndere şantiyesinde heyecan dorukta. Şantiyenin devasa boyutuna dikkat çeken Vali Osman Varol, A Haber’e yaptığı açıklamada bölgenin yeni bir kente dönüştüğünü vurgulayarak, "Bugün çok mutluyuz; uzun süren, fedakarlık gerektiren yoğun bir çalışma döneminin ardından son kuraları ve teslimleri gerçekleştiriyoruz. İndere şantiyemiz, başladığında Türkiye’nin en büyüğüydü. Burada 16 bin 467 konutu tamamladık. Sadece bu bölgede 353 ticari ünite, 6 okul ve 4 aile sağlığı merkezi ile 65 bin kişinin yaşayacağı devasa bir kent inşa ettik." dedi.
ADIYAMAN'DA KONUT SAYISI 71 BİNİ AŞTI
Vali Varol, sadece İndere değil, il genelinde yürütülen konut seferberliğinin ulaştığı rekor seviyeleri paylaştı. Adıyaman’ın depremde yapı stokunun %34’ünü kaybettiğini hatırlatan Varol, yerine konulan rakamları canlı yayında özetledi ve "İl genelinde rezerv alanlarla birlikte 46 binin üzerinde konut ve ticari alan ürettik. Ayrıca devletimizin desteğiyle vatandaşlarımızın kendi konutunu inşa ettiği 'Yerinde Dönüşüm' kampanyasında 31 bin 500 konut inşa ediliyor. Toplamda 71 binin üzerinde konut inşası gerçekleşiyor. Şehrimiz %34'lük bir kayıp yaşamıştı ama biz %37 gibi bir oranla bu kaybı fazlasıyla yerine koymuş durumdayız." dedi.
EĞİTİMDE TARİHİ REKOR: DERSLİK SAYISI %114'E ÇIKIYOR
Kentte sadece barınma değil, kamu hizmet kapasitesinin de deprem öncesine göre çok daha ileri bir noktaya taşındığını belirten Vali Osman Varol, "Eğitim alanında depremden sonra 101 okul, yani 1200'e yakın derslik inşa ettik. Bugün itibarıyla derslik sayımız deprem öncesinin %108’ine ulaşmış durumda. Devam eden inşaatlar bittiğinde derslik kapasitemiz deprem öncesinin %114’üne ulaşacak. Sağlıkta ise 2 yeni hastane ve birçok aile sağlığı merkezini hizmete açtık. Hatta öğretmen sayımız bile afet öncesinden daha fazla." ifadeleri ile eğitim ve sağlıktaki dev hamleleri anlattı.
11 BİN ÇALIŞANLA ASRIN SEFERBERLİĞİ
Sürecin başarısındaki en büyük etkenin güçlü bir irade olduğunu vurgulayan Vali Varol, şantiyelerdeki insan üstü çaba hakkında "Sadece İndere şantiyesinde, sürecin en yoğun olduğu dönemde 11 bin kişi aynı anda çalışıyordu. Deprem bölgesinin tamamına baktığınızda inanılmaz bir emek, gayret ve finansal kaynak sarf edildi. Bu çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk günden itibaren bölgeye gösterdiği yoğun ilgi, ortaya koyduğu büyük irade ve Sayın Bakanlarımızın sahadaki inanılmaz performansı sayesinde gerçekleşti." dedi.
UMUT DOLU YENİ BİR GELECEK
Vali Osman Varol, tüm bu çalışmaların tek bir gayesi olduğunu belirterek, "Bütün gayemiz, vatandaşımızın mutlu bir şekilde hayatını idame ettirmesi. Adıyaman afetle aldığı büyük yarayı sarıp geleceğe daha mutlu ve umutlu bakıyor. Vatandaşımız devletinin gücünü gördü, farkında ve bu teveccühü her fırsatta gösteriyor. Bugün bu süreci nihayete erdirmenin gururunu yaşıyoruz." sözlerini tamamladı.
"HATAY’IN IŞIĞI BİR DAHA SÖNMEMEK ÜZERE YENİDEN YANIYOR"
Deprem bölgesinde yürütülen dev konut hamlesinde ulaşılan son rakamları ve gelinen noktayı Hatay’da değerlendiren Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, "Bugün inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 455 bininci konutun anahtar teslimi ve kura çekimleri gerçekleştirilecek. Emlak Konut olarak bu devasa rakamın 86 binini biz inşa ettik. Sadece şu an bulunduğumuz Hatay, Antakya ve Defne bölgesinde 32 bin konutu tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu binalar sadece birer konut değil, Hatay’ın hafızasını ve geleceğini taşıyan sağlam yuvalardır." açıklamasıyla ulaşılan rekor sayıları paylaştı.
HATAY’IN KADİM MİRASI MODERN ALTYAPIYLA BİRLEŞİYOR
Şehrin yeniden ihyasında sadece konutlara değil, Hatay’ın tarihi dokusuna ve altyapısına da odaklanıldığını belirten Yılmaz, dev projelerin detaylarını aktardı ve "Şehri planlarken önceliğimiz Hatay’ın kadim geçmişini modern imkanlarla harmanlamaktı. Dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi olan Kurtuluş Caddesi’ni, Anadolu’nun ilk camisi Habibi Neccar’ı merkeze alan bir planlama yaptık. Bunun yanı sıra bölgeye Türkiye’nin en büyük atık su tünelini inşa ettik. 11 kilometrelik bu dev tünel ve ucundaki arıtma tesisiyle Hatay’ın gelecekteki altyapı sorunlarını bugünden çözdük. Asi Nehri etrafındaki peyzaj ve Atatürk Parkı’nın ihyasıyla Hatay, yeşiliyle ve doğasıyla da nefes alacak." dedi.
"EMEK" EMEK İŞLENEN YENİ BİR ŞEHİR
Depremde en büyük yıkımın yaşandığı bölgelerden biri olan Emek Mahallesi’ndeki dönüşüme dikkat çeken Yasir Yılmaz, devletin gücünün her alanda hissedildiğini vurgulayarak, "Burası asrın felaketinde binaların, iş yerlerinin ve canların kaybedildiği bir noktaydı. Biz buraları inşa ederken sadece dört duvar yapmadık; okuluyla, camisiyle, kültür merkeziyle, stadyumuyla eksiksiz bir yaşam alanı kurduk. 6 Şubat’ta yıkıldık ama bugün çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalktık. İnşallah bugün törenin ardından Kurtuluş Caddesi’nde o tarihi ışıklandırmayı Sayın Cumhurbaşkanımızla yeniden yapacağız ve Hatay’ın ışığı bir daha hiç sönmeyecek." dedi.
ENGELLEMELERE RAĞMEN YÜKSELEN BAŞARI
Haberde ayrıca, deprem öncesinde Emek Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesinin uygulanmak istendiği ancak dönemin yerel yönetimleri tarafından engellendiği hatırlatıldı. Yaşanan felaketin ardından devletin kararlı duruşuyla Emek Mahallesi'nin yeniden "emek emek" işlenerek modern bir yaşam merkezine dönüştüğü, depremzedelerin artık güvenli ve huzurlu bir şekilde evlerine yerleşmeye başladığı vurgulandı.
HATAY VALİSİ A HABER'DE: BÜGÜN HATAY'IN BAYRAMIDIR!
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, A Haber’e yaptığı özel açıklamada, "Bugün Hatay’ın bayramıdır" diyerek asrın başarı öyküsünün detaylarını paylaştı. Başkan Erdoğan, Hatay’da düzenlenecek törenle hak sahiplerini yeni yuvalarına kavuşturacak.
HATAY'IN BAYRAM GÜNÜ: 27 ARALIK 2025
Hatay’da bugün tarihi bir heyecan yaşanıyor. Şehrin yeniden ayağa kalkışını A Haber ekranlarında değerlendiren Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bugünün anlam ve önemini dikkat çekerek, "Bizim için bugün bayram günü. 27 Aralık 2025 Hatay’ımızın bayramıdır. Sizler de iyi biliyorsunuz, 6 Şubat asırların felaketinde biz sadece binalarımızı, iş yerlerimizi kaybetmedik; canlarımızı, hatıralarımızı, sokaklarımızı kaybettik. Ama çok şükür o günlerden bugünlere Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde dünyanın bu zamana kadar hiç görmediği bir seferberlik hali oluştu." dedi.
REKOR SAYILARLA YENİ YUVALAR
Vali Masatlı, deprem bölgesi genelinde ve Hatay özelinde ulaşılan devasa rakamları tek tek açıkladı. Masatlı, her şeyin yeniden ihya ve inşa edildiğini vurguladı ve "Bugün inşallah 455 bininci konutun kuraları Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla çekilmiş olacak. Daha önceden de 9 farklı kurada ilimiz özelinde 98 bin 74 hak sahibi belirlenmişti. Bugün de ilimiz için 55 bin 681 bağımsız bölümün inşallah kuralarını çekmiş olacağız. Tabii ki toplamın dışında, ilimizdeki toplam hak sahibinin üstünde, yaklaşık 50 bine yakın fazladan da bu manada konutların, iş yerlerinin inşası devam ediyor." ifadelerini kullandı.
SADECE KONUT DEĞİL, YENİ BİR YAŞAM İNŞA EDİLDİ
Hatay’daki çalışmaların sadece dört duvarla sınırlı kalmadığını; eğitimin, sağlığın ve ticaretin de ihya edildiğini belirten Vali Masatlı, "Konutların yanında buradaki hayatın her yanı ve yönüyle normale dönmesi bakımından eğitim kurumlarımızdan sağlık kurumlarına, kültürel varlıklarımızın restorasyonundan ticarete, altyapıdan üst yapıya, rekreasyon alanlarına varıncaya kadar bu şehirde hayatın normalleşmesi için gereken her şey yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. 6 Şubat’ta yıkıldık ama şimdi ayağa kalktık." dedi.
ANAHTARIN ÖTESİNDE: "UMUDU TESLİM EDİYORUZ"
Vali Masatlı, yapılan konutların depremzedeler için anlamının çok büyük olduğunu ifade etti. Masatlı, vatandaşların sevinç gözyaşlarına tanıklık ettiklerini belirterek, "Biz aslında umudu veriyoruz, umudu teslim ediyoruz. Anahtar tesliminin ötesinde umudu teslim ediyoruz. Umutlar yeniden yeşermiştir, hayat yeniden başlamıştır. O zaman ne kadar hüzünlüysek bugün de onun karşılığı çok mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.
ŞEHRİN KALBİ: 75. YIL BULVARI TANINMAZ HALDE!
A Haber ekibinin bulunduğu ve depremde en büyük yıkımın yaşandığı 75. Yıl Bulvarı’nın yeni halini görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediğini söyleyen Masatlı, "Burası eski 75. Yıl Bulvarı. Ben depremin ilk günlerinden beri bölgede bulunan bir kamu görevlisi olarak buraların eski halini çok iyi bilirim. Yıkımın en çok olduğu ve enkazlar noktasında çok uğraştığımız bir bölgeydi. Burayı bilmesi şu an mümkün değil. Vatandaşlarımız hayretlerini, sevinçlerini farklı şekillerde ifade ediyorlar. Hatta şunu söylüyorlar: 'Biz evimizi bulamadık, evimiz neredeydi?'. Daha sonra biz evlerinin yerini gösterince sevinçten ağlayan çok insan gördüm." sözleri ile bölgenin değişimini özetledi.
ÜST DÜZEY KATILIM
Tarihi törende Hatay’a ek olarak canlı bağlantılar ile Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman’da anahtar teslimi, Ankara AFAD Başkanlığında da yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de katılması bekleniyor.
ÜÇ İLDEN CANLI BAĞLANTI, ANKARA'DA KURA HEYECANI
Tören kapsamında teknolojik imkanlar seferber edilerek geniş kapsamlı bir ağ kurulacak. Hatay’daki ana merkezin yanı sıra Malatya ve Adıyaman’a yapılacak canlı bağlantılarla eş zamanlı anahtar teslimleri gerçekleştirilecek. Ankara’da ise AFAD Genel Merkezi’nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlenecek.
2 MİLYON VATANDAŞA YENİ YUVA
“Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” sloganıyla bugün gerçekleştirilecek olan son anahtar teslim töreni ile 400 bini aşkın depremzede daha yeni yuvalarına kavuşacak. Böylelikle, 3 yıllık süre zarfında depreme dayanıklı ve modern konutuna yerleşen vatandaş sayısı yaklaşık 2 milyon olacak.
157 YATIRIM DAHA AÇILIYOR
ÜLKE BÜYÜKLÜĞÜNDE İNŞAAT SAHASI
6 Şubat depremleri, 108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişiyi etkiledi. 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından asrın inşa seferberliği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde başlatıldı. 11 ilde, 174 ayrı noktada, 3 bin 481 şantiye kuruldu. 200 bin personel gece-gündüz ter döktü. Neredeyse Litvanya nüfusuna eşdeğer kişiye, Bulgaristan yüzölçümü kadar alanda yeni konutlar yapıldı.
"YAPACAĞIZ DERSEK YAPARIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı programa ilişkin paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat'ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık. Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz. Biz, bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında deprem bölgesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı videoya da yer verdi.
455 BİN 357 KONUT TAMAM
Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da, yeniden inşanın sembol yapılarının yükseldiği Atatürk Caddesi'nde, 27 Aralık'ta, "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program düzenlenecek.
Başkan Erdoğan'ın anahtar teslimi yapacağı törene depremzede ailelerin yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, asrın inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar, iş, sanat ve spor camiasından isimler davet edildi.
Törende canlı bağlantılar ile Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak.
Törende yapımı tamamlanan 157 yatırım da hizmete sunulacak. Bu yatırımlar arasında ilk ve orta dereceli okulların da bulunduğu 84 eğitim binası da bulunuyor.
Deprem bölgesinde inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaşacak
15 Kasım'da Adıyaman'da düzenlenen 9. kura töreninin ardından geçen 42 günde, 105 bin 179 ev ve iş yeri daha tamamlandı. Böylece asrın inşa seferberliği, 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasının bitirilmesiyle tamamlanmış olacak.
27 Aralık'taki törende, Adana'da 692, Adıyaman'da 4 bin 833, Bingöl'de 27, Diyarbakır'da 887, Elazığ'da 2 bin 568, Gaziantep'te 1620, Hatay'da 55 bin 681, Kahramanmaraş'ta 22 bin 81, Kayseri'de 224, Kilis'te 308, Malatya'da 11 bin 367, Osmaniye'de 3 bin 357, Şanlıurfa'da 1333, Tunceli'de 201 ev ve iş yerinin daha kurası çekilecek.
Asrın inşa seferberliğinin tamamlanacağı 27 Aralık'taki törenin ardından deprem bölgesinde inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye yükselecek.
HANGİ İLDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLDİ?
Asrın inşa seferberliğinin tamamlanacağı 27 Aralık'taki törenin ardından deprem bölgesinde inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye yükselecek.
İllere göre dağılım ise şöyle olacak:
"Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis'te 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas'ta 164, Bingöl'de 89."
Asrın inşa seferberliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğüyle 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede başlatılmıştı.
Bakanlık koordinesinde TOKİ, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı işbirliği ile tarihi çarşıları, şehir merkezleri, yıkılan 4 ilin meydanları da yeniden inşa ve ihya edildi. Depremde yıkılan Hatay'daki Habib-i Neccar Camisi, Adıyaman'daki Ulu Cami ve Malatya'daki Söğütlü Camisi gibi şehrin simge camileri de bu meydan projeleri ile yeniden ayağa kalktı.
Deprem bölgesinde 11 bin kilometre yani Türkiye'nin çevresinin uzunluğu kadar bir altyapı çalışması yürütülüyor. Şehirlerin zarar gören atık su, yağmur suyu ve içme suyu hatları yenileniyor.
İLERİ MÜHENDİSLİK ESERİ: İNDERE
Emlak Konut GYO, Adıyaman İndere’de 700 futbol sahası büyüklüğüne eş değer 5 milyon metrekare alanda kurduğu Türkiye’nin en büyük 2. şantiyesinde 16 bin 467’si konut, 355’i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 bağımsız bölüm inşa etti. Kentte en sağlam zeminlerden biri olarak tespit edilen ve bölgede Karadağ olarak bilinen lokasyonda yürütülen çalışmalar, ‘ileri mühendislik eseri’ niteliğindeydi. Zemin etüdü yapılan bölgede 6 milyon 200 bin metreküp hafriyat taşındı. 46.5 km yeni yol, 51 bin 100 m yağmur suyu hattı, 57 bin 700 m içme suyu hattı, 51 bin 500 metre atık su hattı, 28 bin 500 metreküp su deposu, 120 bin kişilik arıtma tesisi çalışmaları eş zamanlı yürütüldü. Ev ve iş yerlerinin tamamlandığı bölgede 18 okul, 8 ibadethane, 9 sağlık tesisi, 14 sosyal-kültürel alan, 9 kamu hizmet binası inşası da hızla ilerliyor. 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak İndere’de 10 bin mühendis, mimar ve işçi alın teri döktü.
YENİ HATAY DİKMECE’DE KURULDU
TOKİ, Antakya’nın Dikmece Mahallesi’nde 4 milyon 952 bin metrekarelik alanda deprem bölgesinin en büyük üçüncü şantiyesini kurdu. Çalışmalar, 6 bin 100 kişilik ekiple 7/24 esasıyla sürdü. Depreme dayanıklı radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle 3+1 şeklinde 14 bin 489 bağımsız bölüm inşa edildi.
KAHRAMANMARAŞ’IN MODERN UYDU KENTİ: ALTINOVA
TOKİ, deprem bölgesinin 4’üncü büyük şantiyesini ise Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Altınova Mahallesi’nde kurdu. 1 milyon 850 bin metrekarelik alanda 13 etapta 10 bin 656 konut inşa edildi. 186 teknik personel ve 5 bin 245 işçi ile çalışmalar 7/24 esasıyla sürdürüldü. Artık bir uydu kente dönen Altınova’da konutlarla birlikte 42 binden fazla vatandaşa yeni bir yaşam alanı kazandırıldı.
4 İLDE ŞEHİR MERKEZLERİ YENİDEN İHYA EDİLDİ
Bakanlık koordinesinde TOKİ, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliği ile tarihi çarşıları, şehir merkezleri, yıkılan 4 ilin meydanları da yeniden inşa ve ihya edildi. Depremde yıkılan Hatay’daki Habib-i Neccar Camii, Adıyaman’daki Ulu Camii ve Malatya’ya Söğütlü Camii gibi şehrin simge camileri de bu meydan projeleri ile yeniden ayağa kalktı.
UZUN ÇARŞI ARTIK ALTIN GİBİ IŞILDIYOR
Hatay’daki Tarihi Uzun Çarşı’da meydan ve Kunduracılar Çarşısı ile birlikte 160’ı konut, 1376’sı ticarethaneden oluşan toplam 1.536 bağımsız birim inşa edildi. Tarihi Uzun Çarşı’nın inşasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla Hatay'a özgü Yayladağı taşı kullanıldı. Antakya’nın kadim hafızası olan Uzun Çarşı, enkazın yükünün altından kalkıp yeniden altın gibi ışıldamaya başladı.
AKDENİZ’İN YENİ SİMGESİ: İSKENDERUN SAHİLİ
Depremlerde 80 santimetre çökme yaşanan İskenderun Sahili’nde de Bakan Kurum’un talimatıyla Türkiye’nin en büyük sahil düzenleme projesi yürütüldü. İlk etabı tamamlanan proje kapsamında yaklaşık 3.5 kilometrelik sahil şeridinde 303 bin metrekarelik alanda düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapıldı. İlk etap, bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vatandaşların katılımıyla hizmete sunuldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gençlik kapınızı çalacak! İltihabı anında bitiren çözüm: Görenler bardak bardak içiyor
- Araba alacaklar buraya! 300 bin TL kredinin aylık taksitleri ne kadar? Banka banka…
- Taşıyıcı 2 oyuncuları kimler? Taşıyıcı 2 filmi konusu ne, ne zaman çekildi?
- Evcil hayvan sahipleri buraya! Kedinizle iletişim kurmanın en pratik yolu
- Her saniyeleri servet değerinde! Yılın en çok kazanan futbolcuları belli oldu
- Mehmet Akif Ersoy’un mezarı nerede? Mehmet Akif Ersoy nereye defnedildi?
- Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta otobüs, metro, metrobüs bedava mı?
- Almanya’da Bir Türk Kızı nerede çekildi? Konusu ne, oyuncuları kimler?
- İstiklal’den İstikbale: Gönüllerde iz bırakan Mehmet Akif Ersoy şiirleri
- Tok olsanız bile tatlıya yeriniz var! İşte bilimsel olarak kanıtlanan sır
- Eski bildiklerinizi unutun! Havucu böyle yiyenler şifayı buluyor
- Bebek Firarda ne zaman çekildi? Bebek Firarda filmi konusu ve oyuncuları