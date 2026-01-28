Haberler Canlı Anlatım Gündem Haberleri CANLI TAKİP | CHP’li başkanlara rüşvet sorgusu! Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında ikinci gün

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 09:03 Son Güncelleme: 28 Ocak 2026 09:28

CHP'li belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Kimlik tespiti ve aylık gelir beyanları alınan CHP'li belediye başkanı ve yardımcıları bugünden itibaren savunma yapacak.