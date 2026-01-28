CANLI TAKİP | CHP’li başkanlara rüşvet sorgusu! Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında ikinci gün
CHP'li belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Kimlik tespiti ve aylık gelir beyanları alınan CHP'li belediye başkanı ve yardımcıları bugünden itibaren savunma yapacak.
CHP'li 7 belediye başkanının adının karıştığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının ilk duruşması dün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki duruşma salonunda görüldü. Kimlik tespiti ve aylık gelir beyanları alınan CHP'li belediye başkanı ve yardımcıları bugünden itibaren savunma yapacak.