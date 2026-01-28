Haberler Canlı Anlatım Gündem Haberleri ABD–İran hattında savaş gerilimi! A Haber sıcak noktada! Bölgede son durum ne?

Son dönemde tırmanan ABD-İran gerilimi hız kesmeden sürerken, karşılıklı sert açıklamalarla tansiyon en üst noktaya çıktı. A Haber, savaş geriliminin hissedildiği Tahran sokaklarında yaşananları anbean aktararak gelişmeleri sıcak bölgeden takip ediyor. Öte yandan A Haber’e konuk olan uzmanlar, olası savaş senaryolarının perde arkasını masaya yatırdı.