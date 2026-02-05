CANLI YAYIN

6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti! Başkan Erdoğan'dan mesaj

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti! Başkan Erdoğan'dan mesaj

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 3 yıl geçti. Asrın felaketinin yaşandığı kara gece hala ilk günkü gibi hafızalarda… Yaklaşık 53 bin kişinin hayatını kaybettiği 100 binden fazla kişinin yaralandığı felaketin yıl dönümünde deprem şehitleri için anma programı düzenlendi. Öte yandan Başkan Erdoğan depremin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda "3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız." ifadelerini kullandı. A Haber ekibi 11 ilde gerçekleşen sessiz yürüyüşlerin ardından vatandaşların acılarına ortak olarak bölgedeki son durumu aktardı.

Türkiye, tarihler 6 Şubat 2023 tarihini gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerle büyük bir felaketle sarsıldı. 11 ili etkileyen "Asrın felaketi"nde 53 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 100 binden fazla kişi ise yaralandı. Facianın 3. yıl dönümünde deprem şehitleri düzenlenen törenlerle anılırken, aradan yıllar geçse de acı ilk günkü gibi taze kaldı.

A Haber ekibi, bölgede yaşanan son gelişmeleri gün boyunca anbean aktardı.

CANLI ANLATIM

> {timestamp}

ASRIN İNŞASINDA ERDOĞAN İMZASI!

Osmaniye'de depremin merkez üslerinden, felaketin yıl dönümünde tarihi bir gün yaşandı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de depremzedelerle bir araya geldiğini açıkladı.

ASRIN İNŞASINDA ERDOĞAN İMZASI!

"BURALARDA 3 YIL ÖNCE ENKAZ VARDI"
Osmaniye Merkez'deki son durumu AVM Bulvarı'ndan aktaran Halil İbrahim Uğur, bölgedeki büyük değişime dikkat çekti. Uğur, "Tam 3 yıl önce buralarda canlı yayın yapıyordum; saatler 04.17'yi gösterdiğinde asrın felaketi yaşanmış, caddenin onun iki yanındaki hasara uğraması bu yolu kapatmıştı" kullanmıştı. Bugün ise aynı caddenin alt ve üst yapısıyla tamamen yenilendiğini, ışıltılı parlak bir görünüme kavuştuğunu sözlerine ekledi.

11 İLİN KÜLLERİNDEN DOĞUŞU
Sahadaki çalışmaları değerlendiren Halil İbrahim Uğur, 11 ilde yürütülen ihya sürecini Osmaniye'deki yansımalarını şu sözlerle aktardı: "Başkan Erdoğan, 11 ilin nasıl küllerinden yeniden doğduğunu anlattı. Yalnızca Osmaniye'de 702 bina yıkılmıştı; bugün binlerce kişinin inşa edildiği, günün yenisinin sembolize edildiği bir noktadayız".

 

> {timestamp}

ADIYAMAN’DA ZAMAN DURDU UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ!

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak hafızalara kazınan depremlerin üzerinden tam 3 yıl geçti. Türkiye, 11 ili sarsan felakette yitirdiği binlerce canını 81 ilde düzenlenen törenlerle anarken, yıkımın en ağır hissedildiği merkezlerden biri olan Adıyaman’da hüzün ve yeniden inşa süreci bir arada yaşandı.

Depremin meydana geldiği saat olan 04.17’de duran Saat Kulesi’nin gölgesinde gerçekleştirilen anma etkinlikleri, yerini devletin eliyle yükselen yeni konutların huzuruna bıraktı. Bölgedeki son durumu ve dev projeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

Depremin üçüncü yıldönümünde Adıyaman’daki manevi atmosferi paylaşan Yüksel Akalan, "Şehrin göbeğinde bulunan Saat Kulesi 3 yıldır kendiliğinden 04.17'yi gösteriyor. Aslında 6 Şubat'ta meydana gelen o ilk depremden sonra 04.17'de durmuştu, zaman bir daha geçmemişti Adıyaman için" ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN’DA ZAMAN DURDU UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ

ZAMANIN DURDUĞU YER: SAAT KULESİ MEYDANI

Meydanda düzenlenen anma törenlerine değinen Akalan, "Sessiz bir yürüyüş gerçekleştirildi, ardından hayatını kaybedenler için yine dualar edildi, karanfiller bu noktaya bırakıldı" sözleriyle meydandaki acının tazeliğini vurguladı.

Yıkımın ardından geçen 3 yılda şehrin çehresinin tamamen değiştiğine dikkat çeken Yüksel Akalan, "Ben Adıyaman'a 3. yılda geldiğimde neredeyse Adıyaman'ı tanıyamadım diyebilirim. Öyle ki her yerde bir bina yükselmiş ve bu binalar yükselirken de aslında yeni umutlar, yeni hayaller yükselmeye devam etmiş. Teslim edilen her anahtar bir evde umudun anahtarı olmuş" açıklamasında bulundu.

Şehirdeki konut sayısına ilişkin güncel verileri de paylaşan Akalan, "Adıyaman'da bugün itibarıyla 43.575 konut ve iş yeri şu an itibarıyla yapımı tamamlanmış durumda" dedi.

İNDERE BÖLGESİNDE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ŞANTİYELERİNDEN BİRİ KURULDU

Yeni yerleşim alanlarındaki devasa çalışmalara vurgu yapan Akalan, "İndere bölgesi dediğim noktada adeta yeni bir Adıyaman inşa edilmiş. Öyle ki Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesi ve günlük 7/24 saat esasıyla 9.500 işçi; müteahhidinden mühendisine, sıva ustasından demir ustasına o noktada hızlı bir şekilde çalışma yürüterek devlet-millet el ele yeniden dirilmeyi o noktada gördük" ifadelerini kullandı.

Sadece şehir merkezinde değil, kırsalda da hayatın normale döndüğünü belirten Akalan, "Adıyaman genelinde 10.000'in üzerinde de kırsal konut yapılarak yine vatandaşlarımıza teslim edildi" bilgisini aktardı.

ENKAZ ALTINDAKİ O ÇIĞLIK: "SESİMİZİ DUYAN VAR MI?"

Anma törenlerinde duygusal anların yaşandığını ifade eden Yüksel Akalan, o unutulmaz feryadı şu sözlerle hatırlattı:

"Sessiz bir yürüyüş gerçekleşti ancak yürürken vatandaşlar da yine 'Sesimizi duyan var mı?' Bunu hep deprem sonrasında arama kurtarma çalışmalarında aslında o enkazların altından bir umut çığlığı olarak ekranlara taşımıştık; sesimizi duyan var mı? Bugün Adıyaman'da görüyoruz ki devlet-millet el ele birlikte yeniden inşanın ve o sıcak yuvalara kavuşmanın gerçekleştiğini görebiliyoruz."

> {timestamp}

DEPREM UZMANI PROF. DR. ERSOY'DAN A HABER'DE YÜREKLERE SU SERPEN AÇIKLAMA

Asrın felaketinin yıl dönümünde A Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, hem deprem bölgesindeki son durumu değerlendirdi hem de geleceğe yönelik kritik uyarılarda bulundu. Kendisi de Kırıkhanlı olan Ersoy, devletin bölgedeki varlığının hissedildiğini ve sağlam zeminlere yapılan yeni konutlarla büyük bir dönüşümün başladığını belirtti. Hatay'ın depremde neden bu kadar ağır yara aldığını açıklayan Ersoy, kırılan fay hattı üzerinde 150 yıl boyunca büyük bir deprem beklemediklerini söyleyerek önemli bir tespitte bulundu.

DEPREM UZMANI ERSOY'DAN YÜREKLERE SU SERPEN AÇIKLAMA

DEVLETİN SICAK ELİ BÖLGEDE

Aslen Kırıkhanlı olduğunu ve bölgenin deprem riskini çok iyi bildiğini belirterek sözlerine başlayan Prof. Dr. Ersoy, devletin bölgedeki yeniden inşa faaliyetlerinden övgüyle bahsetti. Özellikle Kırıkhan'a geldiğinde büyük bir değişiklik gördüğünü belirten Ersoy, "Devletin burada sıcak eli uzanmış durumda. İşte arkamızda da bakın yeni konutlar da buna ilave ediliyor, bitmiş konutlar da var" diyerek yapılan çalışmalara dikkat çekti. Uyarıları neticesinde artık Amik Ovası'nın yumuşak toprakları yerine daha sert kayaların bulunduğu yüksek zeminlere konut yapıldığını vurgulayan Ersoy, "Daha sert kayaların üzerinde, depreme dayanıklı zeminler üzerinde yeni konutlar yapıyoruz" sözleriyle doğru adımlar atıldığını ifade etti.

HATAY'I AYRICALIKLI KILAN ACI GERÇEK

Hatay'ın depremde neden bu kadar büyük hasar aldığını açıklayan Prof. Dr. Ersoy, bu durumun kenti diğer illerden farklı kıldığını belirtti. Depremdeki toplam kayıpların %40'ının Hatay'da yaşandığını hatırlatan Ersoy, en acı gerçeğin ise fay hattının doğrudan yerleşim yerlerinin altından geçmesi olduğunu söyledi. Ersoy, "Hatay'ı boydan boya fay kat ediyor. İşte güneyde Samandağ, ondan sonra Defne, sonra Antakya, sonra Kırıkhan, Hassa, oradan da İslahiye'ye doğru yerleşim yerlerinin altından fay geçiyor. 11 ili etkiledi ama altından fay geçen tek bölge, tek il Hatay" ifadelerini kullandı. Bu sebeple felaketin "Hatay-Kahramanmaraş Depremleri" olarak anılmasının daha doğru olacağını sözlerine ekledi.

BU FAY ÜZERİNDE 150 YIL TEHLİKE YOK

Vatandaşların en çok merak ettiği "tekrar deprem olur mu?" sorusuna da yanıt veren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yüreklere su serpen bir açıklamada bulundu. Kırılan fay hattında enerjinin boşaldığını dile getiren Ersoy, "Bu deprem yaşanan yerde en az bir 100 yıl, 150 yıl deprem olmayacağını söyleyebiliriz. Yani depremin oluştuğu fay üzerinde bir daha olmayacak. Başka bölgelerde olabilir ama Kırıkhan'da, Antakya'da, Defne'de deprem olduğu için uzun süre bir deprem olmayacak" sözleriyle bölgenin artık daha güvenli hale geldiğini vurguladı.

"BU SADECE ASRIN DEĞİL, BİN YILIN FELAKETİ"

Yaşanan felaketin boyutunun "asrın felaketi" tanımının ötesinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ersoy, "Bu asrın felaketi değil, son 1000 yılın önemli felaketlerinden bir tanesi. Çünkü bu kadar geniş bir coğrafyayı etkileyen bir deprem hiçbir yerde yok" diye konuştu. Türkiye'nin kriz çözme konusundaki başarısına dikkat çeken Ersoy, "Dünyada hiçbir ülke yok ki bu krizi 3 senede eski haline getirebilecek gücü olsun. Gelişmiş, zengin ülkeler bile bunu yapamayabilir. Ama biz kriz çözmede gerçekten ülke olarak çok iyiyiz" sözleriyle devletin ve milletin mücadelesini takdir etti.

DEPREM DEĞİL, ÇÜRÜK BİNA ÖLDÜRÜR

Deprem gerçeğiyle nasıl yaşanması gerektiğine de değinen Ersoy, can kayıplarının asıl nedeninin binalar olduğunun altını çizdi. Ersoy, "Aslında deprem direkt insanı öldürmüyor. Deprem, zemininiz kötüyse, yapınız çürükse öldürüyor. Yani bir aracı kullanıyor" dedi. Deprem anında en güvenilir yerin sokaklar değil, depreme dayanıklı evlerin içi olduğunu belirten Ersoy, "Eğer kurallarına göre yapılmışsa, zemine göre yapılmışsa size hiçbir şey olmayacaktır. Bunu garanti edebiliriz" ifadelerini kullandı.

> {timestamp}

A HABER KAHRAMANMARAŞ'TA

BÜYÜK ACININ ÜZERİNDEN 3 YIL GEÇTİ: KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM ŞEHİTLERİ DUALARLA ANILIYOR

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 3 yıl geçti. Türkiye’yi yasa boğan felaketin yıl dönümünde, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta hüzün ve dua var. A Haber muhabiri Murat Onur, Kapıçam Mezarlığı’nda depremzedelerin bitmeyen acısına ortak oldu ve bölgedeki son durumu aktardı.

BÜYÜK ACININ ÜZERİNDEN 3 YIL GEÇTİ

MEZAR TAŞLARINDA AYNI TARİH: 6 ŞUBAT 2023

Depremin yıl dönümünde mezarlıklar ziyaretçi akınına uğrarken, A Haber muhabiri Murat Onur, "6 Şubat depreminin üzerinden tam 3 yıl geçti ama hala acılarımız dün gibi taze. Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı’ndayız. Sabahın erken saatlerinden itibaren akrabaları, yakınları gelip şehitlerimizi ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı. Mezar taşlarındaki acı gerçeğe dikkat çeken Onur, "Mezar taşlarına baktığımız zaman birçoğunda hepimizi yürekten dağlayan o görüntüyle karşılaşıyoruz. Hepsinin ölüm tarihleri aynı: 6 Şubat 2023." sözleriyle bölgedeki atmosferi paylaştı.

EVLAT VE TORUN ACISI YÜREKLERİ DAĞLIYOR

Mezarlıkta ailesini arayan depremzedelerden biri olan Medine Teyze, "Kızımı kaybettim, iki torunumu kaybettim. Torunlarımdan biri 10, diğeri 9 yaşındaydı. Bir buçuk yaşında bir çocukları geride kaldı." diyerek yaşadığı büyük kaybı anlattı. Felaket gecesini gözyaşlarıyla hatırlatan acılı kadın, "Dışarı çıktık, evladımızı aradık ama ulaşamadık. Vardık ki yerle yeksan olmuş. Onları toprağın altından çıkardık." ifadelerini kullandı.

HAYALLERİ YARIM KALAN GENÇLERİN ANISI MEZAR BAŞINDA

Mezarlıkta en dikkat çeken görüntülerden biri de, hayatını kaybeden gençlerin mezarlarına asılan Galatasaray formalarıydı. Murat Onur, "Torunları tam bir Galatasaray taraftarıydı, bakın şu an kabrinin başında formaları asılı." diyerek yürek burkan detayları aktardı. Yakınlarını kaybeden bir diğer vatandaş ise, "Baldızım, eşimin kardeşi, yeğenlerim... Ailemizden birçok canımızı toprağa verdik. Yapacak bir şey yok, Allah’tan gelen bir felaket, dua ediyoruz." şeklinde konuştu.

ENKAZDAN EL ELE ÇIKTILAR

Depremden sağ kurtulan ancak evladını kaybeden bir baba, yaşadığı dehşeti A Haber mikrofonlarına anlattı. Küçük oğluyla birlikte enkazdan çıktığını belirten depremzede baba, "Kendi çabamla çıktım, oğlumla birlikte kaldım. Büyük oğlum enkazda 3 gün yaşadı ama maalesef kurtaramadık." sözleriyle yaşadığı dramı dile getirdi. Muhabir Murat Onur, o gün 1,5 yaşında olan küçük çocuğun bugün 4 yaşına girdiğini belirterek, "Acılar hala ilk günkü gibi taze, dualar gün boyu sürecek." ifadeleriyle yayını noktaladı.

Ahaber
> {timestamp}

"SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız. 

Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. 

Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik.

Sözümüzü tuttuk."

 

Ahaber
> {timestamp}

ASRIN FELAKETİNDEN 1096 GÜN SONRA HATAY’DA DİNMEYEN ACI

Hatay'da depremin üzerinden geçen 1096 güne rağmen acı ilk günkü tazeliğini koruyor. Narlıca Deprem Şehitliği'nde bir araya gelen aileler, sevdiklerinin mezarları başında dualar ederek karanfiller bıraktı. Yarım kalan hayatların ve veda edilemeyen sevgilerin merkezi olan Hatay’da, devletin eli yaraları sarmaya devam ederken, vatandaşların tek isteği ise o acı günün asla unutulmaması.

"BİZİ UNUTTURMAYIN"

NARLICA’DA HÜZÜN VE HASRET BİR ARADA

Depremin merkezi Hatay’da takvimler ilerlese de yüreklerdeki sızı dinmiyor. Narlıca Deprem Şehitliği’ndeki atmosferi aktaran muhabir Yağmur Aksu, "Burası sadece bir mezarlık değil; yarım kalmış hayatların, söylenememiş son sözlerin ve vedası eksik kalmış sarılmaların olduğu yer" sözleriyle bölgedeki derin hüzne dikkat çekti. Şehitlikte her mezar taşının başında bir Türk bayrağı dalgalanırken, aileler sevdiklerine duydukları özlemi dualarla dile getiriyor.

"SÜLALEMİZDEN 30 KİŞİYİ KAYBETTİK"

Mezarlıkta sevdiklerini anan vatandaşların yaşadığı tarifi imkansız acı, paylaşılan hatıralarla bir kez daha gün yüzüne çıktı. Ablasını ve onlarca yakınını toprağa veren bir depremzede, "Acımız çok büyük. Sadece ablam değil, sülalemizden 30 kişiyi bu depremde kaybettik. Haftada bir buraya geliyoruz, ömrümüz boyunca bu anı unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

HATAY YENİDEN AYAĞA KALKIYOR

Büyük yıkımın ardından Hatay’da bir yandan yas tutulurken diğer yandan şehri yeniden inşa etmek için dev yatırımlar sürüyor. Bölgedeki değişim ve devletin desteğine vurgu yapan Aksu, "Devlet elini hiçbir zaman 11 ilimizden çekmedi. Hatay büyük bir umut ve güçle yeniden ayağa kalkıyor. Hizmetler son derece titizlikle yapılmaya devam ederken, ailelerin tek bir isteği var: Unutulmamak" sözleriyle sahadaki durumu aktardı.

> {timestamp}

DEPREMİN 3. YILINDA BÜYÜK DEĞİŞİM

A Haber ekipleri, Malatya'dan Osmaniye'ye kadar her noktada yükselen yeni şehirleri ve vatandaşların yuva sevincini yerinden takip ederek değişimi anbean ekranlara taşıyor.

MALATYA’DA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ YÜKSELİYOR

Malatya’da yürütülen çalışmaların boyutuna dikkat çeken A Haber Muhabiri Barış Türel, "Malatya'da yaklaşık 100 bin bağımsız bölüm ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü ancak depremin ardından yapım çalışmaları hızla başladı," ifadelerini kullandı. İkizce bölgesindeki devasa projeye değinen Türel, "Burası 5 milyon 730 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük şantiyesi konumunda; 35 etaptan oluşan bu projede 28 binin üzerinde bağımsız bölüm inşa ediliyor," sözleriyle bölgedeki hummalı çalışmayı aktardı. Malatya genelindeki son durumu paylaşan Türel, "Bugüne kadar 79 bin 660 bağımsız bölüm tamamlanarak kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi," bilgisini paylaştı.

DEPREM BÖLGESİNDE DEV YATIRIMLARLA YENİ HAYAT BAŞLIYOR

OSMANİYE’DE TARİHİ GÜN: ERDOĞAN VE BAHÇELİ BÖLGEDE

Osmaniye’deki büyük değişimi yerinden aktaran A Haber Muhabiri Ahmet Çelik, "Şehirde artık enkaz görüntüsü kalmadı, 3 yılın sonunda Osmaniye adeta yeniden ayağa kalktı," ifadelerini kullandı. Kentteki can kayıplarını ve hasarı hatırlatan Çelik, "1100 vatandaşımızı kaybettiğimiz bu şehirde 8 bin 800 binada ağır hasar oluşmuştu ancak bugün TOKİ konutları kentin silüetini tamamen değiştirdi," sözlerini kaydetti. Bugün gerçekleşecek tarihi ziyarete vurgu yapan Çelik, "Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli bugün burada olacak, yeni yapılan binaların kura çekimine katılarak ailelerimizi yeni yuvalarında ziyaret edecekler," diyerek şehirdeki heyecanı dile getirdi.

> {timestamp}

BAKAN URALOĞLU: YÜREĞİMİZİ YAKAN BU ACIYI UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat asrın felaketinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

KAHRAMANMARAŞ DEPREM ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR

Bakan Uraloğlu; "6 Şubat 2023’te yaşadığımız asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum.
Milletçe yüreğimizi yakan bu büyük acıyı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız.

Kayıplarımızın hatırasını yaşatmak, geride kalanlara daha güvenli bir gelecek bırakmak için; şehirlerimizi, yollarımızı ve yarınlarımızı daha güçlü şekilde inşa etmeye kararlıyız.

Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Mekânları cennet olsun." 

> {timestamp}

OSMANİYE'DE MİLYONLARCA KİŞİ SESSİZ YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden Osmaniye'de binlerce kişi bir araya gelerek hayatını kaybedenler için anma törenine katıldı. Vatandaşlar saat 04.17'de Devlet Bahçeli Meydanı'nda toplanırken, kortej eşliğinde sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. A Haber muhabiri  Ahmet Çelik Osmaniye'deki son durumu aktardı. 

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN YIL DÖNÜMÜNDE SESSİZ YÜRÜYÜŞ! A HABER OSMANİYE'DE

A Haber muhabiri  Ahmet Çelik'in aktardıkları ise şöyle; 

"Acı felaketin yaşandığı illerden biri olan Osmaniye'deyiz. Devlet Bahçeli Meydanı'nda az önce tören başladı ve dualar edildi. An itibarıyla sessiz yürüyüş başladı ve Deprem Anıtı'na kadar yürüyüş gerçekleşecek. 6 Şubat depremlerinde 1006 canımızı kaybettik Osmaniye'de. En çok yıkımın yaşandığı Adnan Menderes mahallesi oldu. 687 binanın tamamen çöktüğünü ve çok sayıda yaralımız olduğu bilgisini paylaşmış olalım. Osmaniye'de yaralar sarıldı ve TOKİ konutları yapıldı. Bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TOKİ konutların açılış törenini gerçekleştirecek. Burada sessiz yürüyüş meşalelerle gerçekleşiyor. 1 kilometrelik yürüyüşün ardından Deprem Anıtı'na ulaşmış olacağız ve vatandaşlar, hayatını kaybedenler için karanfil bırakmasının ardından yürüyüşünü gerçekleştirecek. "

 

> {timestamp}

ZONGULDAK'TA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Zonguldak'ta anma programı düzenlendi. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde Madenci Anıtı önünde toplanan kalabalık, hayatını kaybedenleri dualar ve karanfillerle andı.

Zonguldak Demokrasi Platformu tarafından organize edilen anma programı, depremin gerçekleştiği saat olan 04.17'de başladı. Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte, katılımcılar ellerindeki karanfilleri deprem bölgesinde büyük kahramanlık gösteren madencileri simgeleyen Madenci Anıtı'nın önüne bıraktı.

 
> {timestamp}

BAKAN YERLİKAYA ADIYAMAN'DAKİ SESSİZ YÜRÜYÜŞE KATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman'da düzenlenen "sessiz yürüyüş"e katıldı.

Bakan Yerlikaya, Vali Osman Varol, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla Valilik önünde bir araya gelenler, kentin simgesi olan ve aradan geçen üç yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar kol kola girerek yürüdü.

Kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı depremzedeler, "sessiz yürüyüş" sırasında gözyaşlarını tutamadı, onlarca dilek balonunu gökyüzüne bıraktı.

Yürüyüşün ardından depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu.

Program kapsamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, saat kulesine karanfil bırakıldı.

> {timestamp}

A HABER MALATYA'DAKİ DEPREM ŞEHİTLİĞİ'NDE 

Asrın felaketinin yıl dönümünde A Haber ekipleri 11 ildeki anma törenlerine katılarak vatandaşların acılarına ortak oluyor. A Haber muhabiri Barış Türel Malatya'daki deprem şehitliğinde son durumu aktardı. 

6 ŞUBAT ASRIN FELAKETİNİN YIL DÖNÜMÜNDE ZAMAN DURDU! A HABER MALATYA'DA

Barış Türel'in açıklamalarından satır başları 

"Acı felaketin üzerinden 3 yıl geçti. Depremin yaşandığı günün üzerinden 11 ilde yeniden ayağa kaldırma çalışmaları gerçekleşti ve süreç devam ediyor. Konutlar ve iş yerleri yapılmaya devam ederken yüreklerdeki acı geçmek bilmiyor. Burada mezarlıktayız ve deprem şehitliğinin olduğu noktadayız. Bütün mezar taşlarında tarihler aynı isimler farklı... O günleri tekrar hatırladığımızda çok büyük acılarla maalesef sınandık. 1251 vatandaşımız Malatya'da hayatını kaybetti. Yakınlarını kaybedenler buraya gelerek şehitlerimizi mezarı başında ziyaret ederek dualar ediyor. "

> {timestamp}

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: ACINIZ ACIMIZ, YASINIZ YASIMIZDIR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 3. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Hepimizi derinden sarsan, milletimizin yüreğinde derin yaralar açan 6 Şubat depremlerinin sene-i devriyesinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan ailelerimize Cenab-ı Allah’tan sabır niyaz ediyorum. Acınız acımız, yasınız yasımızdır. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da daima yanınızdadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza etsin."

> {timestamp}

ASİ NEHRİ'NDE DEPREM ŞEHİTLERİ İÇİN KARANFİL ATILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da saat 04.17'de sessiz yürüyüş düzenlendi. Depremin üçüncü yıldönümündeki anma etkinliklerinde, yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 24 bin 147 kişinin hayatını kaybettiği Hatay’da, felaketin üçüncü yıldönümü dolayısıyla vatandaşlar gece yarısı bir araya geldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü ve depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların Atatürk Caddesi’nden başlattığı sessiz yürüyüş, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde son buldu. Asrın felaketinin yaşandığı 04.17’deki ilk deprem saatinde yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu. Yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 3 semavi dinin temsilcileri tarafından dua edildi.

Burada yapılan duaların ardından kalabalık, Asi Nehri’ne depremde hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı

> {timestamp}

HATAY'DA GÖZ YAŞLARI SEL OLDU

Asrın felaketinin en çok etkilendiği şehirlerden Hatay'da milyonlar saatler 04,17'yi gösterdiğinde cadde ve sokaklarda bir araya gelerek deprem şehitlerini andı. A Haber muhabiri Yağmur Aksu, Antakya'dan aktardı. 

ASRIN FELAKETİNDE DEPREM ŞEHİTLERİ İÇİN ANMA TÖRENİ! A HABER HATAY'DA

Aksu'nun aktardıklarından satır başları...

Hatay'da 65 saniye boyunca hayat durdu saatler 04.17'yi gösterdiğinde. Milyonlarca kişi Atatürk Caddesi'nde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Caddesi'nde sona erdi. Acının en derin yaşandığı şehirde milyonlarca kişi toplandı. 

DEVLET VE MİLLET EL ELE 

Asrın felaketinin yıl dönümünde acı ilk günkü gibi, yakınlarını kaybedenlerin gözyaşları sel oldu. Deprem şehitleri yalnız değil, on binlerce yüz binlerce kişi saatler 04.17'yi gösterdiğinde bir araya gelerek yakınlarını andı. Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndayız ve insanlar şehitlerimizi anmak için tek yürek oldu. Devlet elini hiç bir zaman çekmedi. Burada da çok şey değişti. Hatay'da geçtiğimiz yıl buraya geldiğimizde çok şeyin değiştiğine şahit olduk. Devlet ve millet el ele vererek Hatay'da güçlerini birleştirdi. Şuan da Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken çok sayıda kişi dualar ediyor. 

> {timestamp}

BAKAN KURUM: ALLAH BÖYLE BİR ACI YAŞATMASIN

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayımladı. Bakan Kurum açıklamasında; "6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz her canı rahmetle, özlemle anıyorum, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Türkiye’nin yasını, Türkiye’nin dayanışmasına çeviren milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Allah böyle bir acıyı bir kez daha yaşatmasın, ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı. 
 

> {timestamp}

KABİR ZİYARETLERİ GECEDEN BAŞLADI

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.

Gecenin karanlığına rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.

Türk bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapan ziyaretçiler, yakınları için dua edip Kur'an okudu.

Ziyarette depremzedeler yaktıkları ateşin başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince mezarlıktaki vatandaşlara ücretsiz ikramlarda bulunuldu.

Depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer de kızının mezarı başına geceden gelenler arasında yer aldı.

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin üçüncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı.

Hançer, AA muhabirine, yaşanan acının bir an olsun dinmediğini söyledi.

Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik." diye konuştu. 

> {timestamp}

ADIYAMAN'DA SESSİZ YÜRÜYÜŞ

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremi 3'ncü yılında yaklaşık 53 bin deprem şehidi düzenlenen törenlerle anılıyor. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar kent meydanlarına akın ederken deprem şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunarak dualar ediliyor. A Haber muhabiri Yüksek Akalan, Adıyaman Saat Kulesi Meydanı'ndan yaşanan tarifsiz acıya tanıklık ederek son durumu aktardı. 

6 ŞUBAT DEPREMİNDE 3'ÜNCÜ YIL! DEPREM ŞEHİTLERİ ANILDI

A Haber muhabiri Yüksel Akalan'ın açıklamalarından satır başları 

Saat Kulesi Meydanı ve bu alanda şu an itibarıyla, üç yıl önce yakınlarını kaybeden; arkadaşını, çocuğunu, annesini, babasını kaybeden binlerce kişi bu meydana geldi. Sessiz bir yürüyüş gerçekleştirildi aslında. Sessiz yürüyüş içinde insanlar çığlıklarını yansıttılar ve bu meydana geldiler. Birazdan bu noktada dualar edilecek, karanfiller bırakılacak ve üç yıl önceki dakikalar 04:17’yi gösterdiğinde tüm Türkiye olarak acı bir güne uyanmıştık. 


Ve an itibarıyla bulunduğumuz Saat Kulesi Meydanı’nda sessiz bir yürüyüş gerçekleştirildi. Ardından bu meydanda birazdan dualar edilecek ve şu an zannediyorum ki ekranlarınıza sesler geliyordur: "Sesimi duyan var mı?" Aslında bu bir umuda seslenişti. Günlerce enkaz altında kalan canlarımızı aramıştık ve o arayışta sessizliğe bürünüp "Sesimizi duyan var mı?" diye çığlıklar atmıştık.

Kimi vatandaşlarımız günler sonra enkaz altından çıkmıştı, kimileri ise ne yazık ki hayatını kaybetmişti. İşte o acı günün ardından üç yıl geçti; ancak bugün itibarıyla acılarımız hala taze ve o gün hayatını kaybeden yakınlarımız, kardeşlerimiz, annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız unutulmadı ve bir ömür de unutulmayacak.


Burada yine bazı vatandaşlar pankartlar açtı: "Biz o gece ölmedik ama yaşamayı da bıraktık" pankartını görebiliyorum. Binlerce kişi yakınlarını o gece kaybetmişti ve an itibarıyla Saat Kulesi’nin hemen sağ tarafında o gece hayatını kaybedenlerin, vatandaşlarımızın yine resimlerini görebiliyoruz. Yine bu noktaya birazdan karanfiller bırakılacak hayatını kaybedenlerin anısına.

 

 

> {timestamp}

BAKAN MEMİŞOĞLU DEPREMZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay'da depremzede Gümüş ailesine ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Memişoğlu, Hatay Altınözü Devlet Hastanesinde görevliyken 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde evinde eşi ve 6 aylık bebeği ile hayatını kaybeden hemşire Latife Gümüş'ün ailesini ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, ziyaretinde Gümüş'ün enkazdan sağ kurtarılan ve babaanne ile dedeleri tarafından büyütülen 2 erkek çocuğu ile sohbet etti. 

> {timestamp}

GALATA KULESİNDE VİDEO YANSITILDI

Türkiye Beyazay Derneğince, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi'ne video yansıtıldı.

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir farkındalık çalışmasına ev sahipliği yaptı.

Kuleye, depremlerin ardından engelli kalan depremzedelerin görüntüleri ile "6 Şubat'ta sadece binalar yıkılmadı, insanların bedensel bütünlüğü de enkazların altında kaldı. Engellilik bir kader değil, sağlam olmayan yapıların bedelidir." yazısının yer aldığı video yansıtıldı.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Amacımız yalnızca kaybettiklerimizi anmak değil, hayatta kalan fakat yaşamı geri dönülmez biçimde değişen bireyleri görünür kılmaktır. Bu yansıtım, afet sonrası değil afet öncesi alınması gereken önlemlerin, erişilebilir ve güvenli yaşam hakkının altını çizen güçlü bir çağrıdır. Beyazay, bu farkındalık çalışmasıyla kamuoyuna şu çağrıyı yapmaktadır: 'Depremleri değil ihmalleri konuşalım, engelliliği değil engel yaratan sistemi sorgulayalım ve bir daha hiçbir hayat, sağlam olmayan temeller yüzünden yarım kalmasın.'" 

> {timestamp}

GAZİANTEP'TE DEPREMLERİŞN YIL DÖNÜMÜNDE ANMA TÖRENİ

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

​Depremlerde yıkılan ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı’nın bulunduğu alanda düzenlenen törene, hayatını kaybedenlerin yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, enkaz alanına karanfiller bırakıldı, Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Depremde yakınlarını kaybedenlerin enkaz alanına bıraktığı fotoğraflar ve çiçekler, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Etkinlik kapsamında katılımcılara helva ikram edildi.

​​

> {timestamp}

DEPREM ŞEHİTLERİ ANILDI

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, afette hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programda vatandaşlarla sohbet eden Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Ünlüer, üç yıldır her yıl dönümünde vatandaşlarla bir araya gelerek acıyı birlikte paylaştıklarını belirterek, "Bu büyük afette hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır, tedavisi süren vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum." dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de 6 Şubat tarihinin kent için sıradan bir gün olmaktan çıktığını ifade ederek, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın