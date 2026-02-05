6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti! Başkan Erdoğan'dan mesaj

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak hafızalara kazınan depremlerin üzerinden tam 3 yıl geçti. Türkiye, 11 ili sarsan felakette yitirdiği binlerce canını 81 ilde düzenlenen törenlerle anarken, yıkımın en ağır hissedildiği merkezlerden biri olan Adıyaman’da hüzün ve yeniden inşa süreci bir arada yaşandı.

Depremin meydana geldiği saat olan 04.17’de duran Saat Kulesi’nin gölgesinde gerçekleştirilen anma etkinlikleri, yerini devletin eliyle yükselen yeni konutların huzuruna bıraktı. Bölgedeki son durumu ve dev projeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

Depremin üçüncü yıldönümünde Adıyaman’daki manevi atmosferi paylaşan Yüksel Akalan, "Şehrin göbeğinde bulunan Saat Kulesi 3 yıldır kendiliğinden 04.17'yi gösteriyor. Aslında 6 Şubat'ta meydana gelen o ilk depremden sonra 04.17'de durmuştu, zaman bir daha geçmemişti Adıyaman için" ifadelerini kullandı.

ZAMANIN DURDUĞU YER: SAAT KULESİ MEYDANI

Meydanda düzenlenen anma törenlerine değinen Akalan, "Sessiz bir yürüyüş gerçekleştirildi, ardından hayatını kaybedenler için yine dualar edildi, karanfiller bu noktaya bırakıldı" sözleriyle meydandaki acının tazeliğini vurguladı.

Yıkımın ardından geçen 3 yılda şehrin çehresinin tamamen değiştiğine dikkat çeken Yüksel Akalan, "Ben Adıyaman'a 3. yılda geldiğimde neredeyse Adıyaman'ı tanıyamadım diyebilirim. Öyle ki her yerde bir bina yükselmiş ve bu binalar yükselirken de aslında yeni umutlar, yeni hayaller yükselmeye devam etmiş. Teslim edilen her anahtar bir evde umudun anahtarı olmuş" açıklamasında bulundu.

Şehirdeki konut sayısına ilişkin güncel verileri de paylaşan Akalan, "Adıyaman'da bugün itibarıyla 43.575 konut ve iş yeri şu an itibarıyla yapımı tamamlanmış durumda" dedi.

İNDERE BÖLGESİNDE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ŞANTİYELERİNDEN BİRİ KURULDU

Yeni yerleşim alanlarındaki devasa çalışmalara vurgu yapan Akalan, "İndere bölgesi dediğim noktada adeta yeni bir Adıyaman inşa edilmiş. Öyle ki Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesi ve günlük 7/24 saat esasıyla 9.500 işçi; müteahhidinden mühendisine, sıva ustasından demir ustasına o noktada hızlı bir şekilde çalışma yürüterek devlet-millet el ele yeniden dirilmeyi o noktada gördük" ifadelerini kullandı.

Sadece şehir merkezinde değil, kırsalda da hayatın normale döndüğünü belirten Akalan, "Adıyaman genelinde 10.000'in üzerinde de kırsal konut yapılarak yine vatandaşlarımıza teslim edildi" bilgisini aktardı.

ENKAZ ALTINDAKİ O ÇIĞLIK: "SESİMİZİ DUYAN VAR MI?"

Anma törenlerinde duygusal anların yaşandığını ifade eden Yüksel Akalan, o unutulmaz feryadı şu sözlerle hatırlattı:

"Sessiz bir yürüyüş gerçekleşti ancak yürürken vatandaşlar da yine 'Sesimizi duyan var mı?' Bunu hep deprem sonrasında arama kurtarma çalışmalarında aslında o enkazların altından bir umut çığlığı olarak ekranlara taşımıştık; sesimizi duyan var mı? Bugün Adıyaman'da görüyoruz ki devlet-millet el ele birlikte yeniden inşanın ve o sıcak yuvalara kavuşmanın gerçekleştiğini görebiliyoruz."