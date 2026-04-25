TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım! 3 gün sürecek | Başkan Erdoğan da katılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ile sosyal devlet anlayışının en başarılı örneklerini hayata geçiriyor. Dar gelirli vatandaşların depreme dayanıklı sağlam ve güvenli konutlara kavuşması için 2003 yılından bu yana sosyal konut projeleri yürütülüyor. Bugüne kadar 50 bin, 100 bin ve İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut gibi projelerle Türkiye genelinde 1 milyon 750 binden fazla sosyal konut inşa edildi. Bu konutlar 7 milyona yakın dar gelirli vatandaşın, güvenli, sağlam ve modern yuvaları oldu.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ İLE EV SAHİBİ TÜRKİYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ev Sahibi Türkiye" sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile de Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için harekete geçildi. 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. En az 2 milyon kişi bu konutlarla daha sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak.