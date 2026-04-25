SAHA 2026 gelirleriyle 81 ilde dron üretim ve eğitim merkezi kurulacak
5-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın nilgilendirme toplantısı yapıldı. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, SAHA 2026'dan elde edecekleri gelirleri 81 ilde dron üretim ve eğitim merkezlerinin kurulmasında kullanacaklarını belirterek, "Böylelikle herhangi bir anda milyonlarca dron üretebilecek kapasiteye bir anda tüm yurt çapında ulaşıyor olacağız." dedi.
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu yıl 5'inci kez sektör paydaşlarını bir araya getirecek olan etkinliğin bilgilendirme toplantısı, Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyeleri, savunma sanayisi temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla İstanbul'da yapıldı.
"200 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ"
Bayraktar, konuşmasında, SAHA İstanbul'da 27 üyeyle başlayan maceranın bugün 1300'ü aşkın üyesi ile Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi haline geldiğini, çok güçlü bir ekosistemi temsil ettiğini söyledi. SAHA İstanbul'un yürüttüğü en önemli faaliyetlerden birinin de SAHA fuarı olduğunu anlatan Bayraktar, "2018 yılında ilk fuarı icra etmiştik, bu yıl 5'incisini icra ediyoruz. 5 bin metrekarede başlayan o fuar o zamanlar 170 firma katılımıyla başlamıştı, yabancı firma katılımı da yoktu. İlk başladığımızda katılımcı firma sayısı 170 firmaydı, SAHA 2026'da 1700'ü aşkın firma yer alacak. Bu firmaların yaklaşık 260'tan fazlası da yabancı firmalar olacak." diye konuştu.
Bayraktar, ilk düzenlenen SAHA fuarına 10 bin ziyaretçinin katıldığını belirterek, "Bu sene de inşallah 20 katlık büyüme ile 200 bini aşkın bir katılım ziyaretçi bekliyoruz." ifadesini kullandı.
"MİLYONLARCA DRON ÜRETEBİLECEK KAPASİTEYE BİR ANDA TÜM YURT ÇAPINDA ULAŞIYOR OLACAĞIZ"
2024 yılında icra edilen SAHA fuarında ihracat tarafında çok önemli bir başarı elde ettiklerini anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:
"2024'te 6,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi SAHA bünyesinde imzalanmıştı. Bu sene bu hedefi inşallah en az 8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. SAHA İstanbul olarak yola çıktığımız zaman en önemli hedefimiz bu işi yaygınlaştırmaktı. 2000'li yılların başında Türkiye'de savunma sanayisinde 17 firma vardı. Şu an SAHA İstanbul'a üye olan firma sayısı 1300'den fazla. Toplamda baktığımız zaman savunma sanayisi ilişkili firma sayısı 3000'den fazla. Hedefimiz de bunu gerçekleştirmekti. Bu anlamda özellikle orta ve küçük ölçekli firmalarımızın SAHA'da yer almasına çok önem veriyoruz."