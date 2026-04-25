SAHA 2026 gelirleriyle 81 ilde dron üretim ve eğitim merkezi kurulacak

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan da savaş ortamları havada dönse de kara sınırlarının da çok hızlı değişebildiği bir ortamda olunduğunu belirterek, "Dolayısıyla kara gücünün hala var olması lazım diye düşünüyoruz. Savunma sanayi ekosistemine yatırımlarımızla, kurduğumuz işbirlikleriyle ve tedarikçilerimizle birlikte katkı sağlamaya devam edeceğiz. SAHA 2026'da ALTAY Tankı'nın üretimden çıkmış bir örneğini de görme imkanı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

AHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay ise SAHA İstanbul'un büyümesinin aynı zamanda Türk savunma sanayisinin de nasıl geliştiğini gösterdiğine değinerek, "Türkiye açısından en kıymetli olan şey artık neyi nasıl yapacağını bilen hem akademi dünyasında hem de savunma sanayi şirketlerimizde ciddi bir altyapıya sahibiz." dedi. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve Arca Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Rodoplu da Arca Savunma olarak ihracat çalışmalarının sürdüğünü, SAHA 2026'da Estonya Savunma Bakanlığı'yla bir imza törenleri olacağını dile getirdi.

FUARDA 203 YENİ ÜRÜN TANITILACAK



SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça da fuara ilişkin bilgiler paylaştı. Buna göre, kapalı ve açık toplam 400 bin metrekarelik alanda düzenlenecek SAHA 2026, alanın 20 bin metrekarelik bölümünü açık sergi alanı olarak ayırarak bugüne kadarki en büyük organizasyonlarından birine imza atacak. 120'nin üzerinde ülkeden katılımın beklendiği fuara, 263'ü uluslararası olmak üzere 1700'ün üzerinde firma, 200 binden fazla ziyaretçi ve 30 binin üzerinde sektör profesyonelinin katılması bekleniyor.



Fuar kapsamında planlanan 30 binin üzerinde B2B görüşme, organizasyonu bir vitrin alanı olmaktan çıkararak doğrudan iş geliştirme, tedarik zinciri eşleşmesi ve stratejik ortaklık üretme platformuna dönüştürecek. SAHA 2026'da ayrıca 203 yeni ürün tanıtımı ve 4 milyar doları ihracat odaklı toplam 164 imza töreni gerçekleşecek. Bu rakam, bir önceki fuarda gerçekleşen ihracat odaklı anlaşmaların yaklaşık 3 katına karşılık gelerek organizasyonun artan ekonomik etkisini ortaya koyuyor.

4 KITADAN FİRMALAR VE HEYETLER SAHA 2026'DA OLACAK



Avrupa, ABD ve Kanada'dan katılım öne çıkarken, dünyanın 4 kıtasından çok sayıda firma, firma temsilcisi, resmi heyet, ticari heyet ve ziyaretçi SAHA 2026'da bir araya gelecek. Çok sayıda yüksek teknoloji ve oyun değiştirici yeni ürün, ilk kez küresel ekosistem ile SAHA 2026'da buluşacak. Ayrıca insansız kara araçları ve gezegen gezgini (rover) alanlarında Türkiye'de geliştirilen son teknoloji otonom araçlar, hazırlanan özel parkurlarda yeteneklerini sergileyecek.



Fuar kapsamında ayrıca deniz kuvvetlerine ait platformlar da ziyaretçilere açılacak. Dünyanın ilk SİHA gemisi olarak öne çıkan TCG Anadolu başta olmak üzere Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler, Ataköy Marina ve Sarayburnu Limanı'nda konuşlanacak. Söz konusu gemiler hem resmi heyetlerin ziyaretine hem de 8-9 Mayıs'ta düzenlenecek halk günlerinde ziyaretçilere açık olacak. Yerli ve milli insansız deniz araçları da Ataköy Marina'da sergilenecek.



SAHA 2026'DA 140'IN ÜZERİNDE RESMİ HEYET YER ALACAK



Fuarda 140'ın üzerinde resmi heyet, 800'ü aşkın resmi heyet üyesi, 200'ün üzerinde ticari alım heyeti temsilcisi yer alacak. Ayrıca 25'in üzerinde yabancı bakanın ve üst düzeyli çok sayıda askeri yetkilinin katılımı, organizasyonun uluslararası görünürlüğünü ve stratejik etkisini daha da artıracak.



Program kapsamında düzenlenecek 17 uluslararası panel, 4 "Space Talks" oturumu ve keynote konuşmaları ile savunma teknolojilerinin geleceği, güvenlik mimarisi, sanayi dönüşümü ve yeni işbirliği modelleri kapsamlı şekilde ele alınacak. Bu kapsamda, çok sayıda devlet başkanı, bakan, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanı başkanlığındaki heyetler tarafından fuara üst düzey ziyaretler gerçekleştirilecek. Katılımcı firmalar ile birebir görüşmeler yapılarak uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi hedeflenecek.

ÖNE ÇIKAN ÖNEMLİ TEMALARDAN BİRİ YATIRIM EKOSİSTEMİ



SAHA 2026'nın bu yıl öne çıkan en önemli temalarından biri yatırım ekosistemi olacak. Fuar kapsamında uluslararası yatırım fonları, finans kuruluşları ve stratejik yatırımcıların yanı sıra, NATO İnovasyon Fonu (NIF) ve NATO DIANA Programı bünyesindeki firmalar da yer alacak.



Etkinlikte KOBİ'lerin küresel pazarlara erişimi, finansmana ulaşımı ve uluslararası işbirliklerine entegrasyonu desteklenecek. Fuarın ikinci önemli tematik odağını ise uzay ekosistemi oluşturuyor. SAHA 2026 kapsamında kurulacak Uzay Pavilyonu ve özel tasarlanan Space Dome alanı ile uzay teknolojileri daha görünür hale getirilecek. Space Talks oturumları aracılığıyla sektörün geleceği, işbirliği fırsatları ve Türkiye'nin uzay vizyonu detaylı şekilde ele alınacak.



Fuarda ayrıca, 5-9 Ekim'de Antalya'da Türkiye Uzay Ajansı ve SAHA İstanbul'un sahipliğinde gerçekleştirilecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında panel, toplantı ve sunumlar düzenlenerek bu organizasyona ilişkin uluslararası farkındalık ve işbirliği imkanları da ele alınacak.