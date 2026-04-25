Milli Eğitim Bakanlığı’nda kritik değişim: Cihad Demirli yeni Bakan Yardımcısı oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Milli Eğitim Bakanlığı’nda üst düzey görev değişiklikleri gerçekleşti. Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alınırken, yerine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli atandı. Çok sayıda kurumda da yeni atama ve görev değişiklikleri yapıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA YENİ ATAMALAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarında önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli getirilirken, Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı.

Yapılan düzenlemeler kapsamında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Cem Gençoğlu atanırken, kurul üyeliğine Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu getirildi. Ayrıca Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete atanırken, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü görevine Emre Topoğlu getirildi. Kurul üyeliklerinde de Hatice Çelik'in ataması yapıldı.