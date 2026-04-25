Eğlence adı altında zehir ticareti! Kadıköy’ün arka sokaklarındaki kirli çark bozuldu
İstanbul’un eğlence merkezlerinden Kadıköy’de, gece kulüplerinden kuaförlere kadar uzanan dev bir uyuşturucu ağı çökertildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, eğlence mekanlarının "zehir dağıtım üssü" olarak kullanıldığı saptandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen dev soruşturmada Kadıköy'de eğlence mekanları üzerinden yürütülen uyuşturucu ticareti tek tek ortaya çıkarıldı. 12 ayrı adrese yönelik operasyon için düğmeye basılırken, 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
EĞLENCE MEKANLARI, UYUŞTURUCU DAĞITIM MERKEZİNE DÖNDÜ
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Kadıköy'deki bazı gece kulüplerinin ve ticari işletmelerin uyuşturucu satışının merkez üssüne dönüştüğü tespit edildi.
Yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde eğlence mekanlarına gelen müşterilere doğrudan uyuşturucu madde temin edildiği belirlenirken, bu mekanların zehir ticareti için adeta birer dağıtım üssü olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Söz konusu hedef işletmeler arasında alkol satış bayileri, kadın kuaförleri, bijuteri dükkanları ve gıda işletmelerinin de bulunduğu, bu mekanlardaki müşteri yoğunluğunun ise zehir tacirleri tarafından bilinçli şekilde maske olarak değerlendirildiği ortaya çıktı.