Eğlence adı altında zehir ticareti! Kadıköy’ün arka sokaklarındaki kirli çark bozuldu

Eğlence merkezlerine gerçekleştirilen operasyondan görüntü MEKANLARDAKİ KALABALIK VE HAREKETLİLİK YASA DIŞI FAALİYET İÇİN USTACA KULLANILIYOR Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler, sokak torbacılarının da bu düzenin bir parçası haline geldiğini, işletmelerin içi ve çevresinin, uyuşturucu ticaretinin aktif olarak sürdürüldüğü alanlara dönüştürüldüğü öğrenildi.

Eğlence merkezlerine gerçekleştirilen operasyondan görüntü Adli kaynaklar, işletme sahipleri, sorumlu müdürler ve çalışanların da dahil olduğu geniş bir organizasyon yapısının bulunduğunu belirlerken, bu mekanlardaki kalabalık ve hareketliliğin, yapılan yasa dışı faaliyetleri gizlemek için ustaca kullanıldığı tespit edildi.

Eğlence merkezlerine gerçekleştirilen operasyondan görüntü OPERASYONUN HEDEFİNDE 8 GECE KULÜBÜ İLE 4 FARKLI İŞLETME BULUNUYOR İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapılan tespitler doğrultusunda 8 gece kulübü ve 4 farklı işletme olmak üzere toplam 12 mekana yönelik operasyon kararı aldı. Bu kapsamda işletme sahipleri, çalışanlar ve çevrede uyuşturucu ticaretine karıştığı belirlenen kişiler dahil toplam 107 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.