Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), devletten talebi, geleceğe dair hayali, şikâyeti, önerisi olan çocuklar için de başvuru merkezi olmaya devam ediyor. SABAH'ın haberine göre, CİMER'e yazan binlerce çocuk merak ettikleri konularda sorularını yöneltti. CİMER de çocukların, kuruma gönderdiği mesajları kamuoyuna açıkladı.

'SIFIR ATIK UYGULAMALARI ARTSIN'



Çocukların önerilerinin arasında 'Gazze'ye barış için gitmek istiyorum' talebi dikkat çekerken Sıfır Atık uygulamalarının artırılması da istekler arasında yer aldı. Bazı çocuklar mesajlarında ambulans ve itfaiye araçlarının trafik ışıklarını otomatik kontrol edebileceği bir sistem önerisinde bulunurken okullarda bölgesel sorunlara yönelik proje çalışmaları yapılması da istekler yer aldı.

ÇOCUKLARDA SORUMLULUK BİLİNCİ ÖNE ÇIKTI

Çocukların toplumsal sorumluluk bilinci öne çıkaran; 'Deprem olursa ne yapmalıyız, daha fazla eğitim verilsin', 'Siber zorbalık için önlem alınsın', 'Mahallemizde daha fazla yeşil alan olsun' taleplerinin yanında global meselelere karşı hassasiyetleri de dikkat çekti.

CİMER aracılığıyla gönderilen çoğu başvuru, somut karşılık buldu. İstanbul'da yaşayan bir çocuğun, çok sevdiği oyuncağının zarar görmesi üzerine yaşadığı üzüntüyü, 'Onu çok seviyordum, aynısını bulamadık' sözleriyle yaptığı başvuru üzerine aynı oyuncak kendisine ulaştırıldı.

Down sendromlu Melik'in polislerle doğum günü kutlama hayali gerçekleştirildi. Talasemi hastası bir gencin Özel Harekat polisi olma hayali, temsili görevle gerçeğe dönüştü. Gaziantep'te bir öğrencinin TEKNOFEST'e katılımı sağlandı.

'ÇOCUK CİMER' GELİYOR



Çocuk CİMER Platformu çocuklara özel bir başvuru platformu olarak önümüzdeki süreçte aktif hale getirilecek.