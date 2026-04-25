Bakan Gürlek’ten birlik ve hizmet vurgusu: AK Parti dava ve gönül hareketidir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti’nin bir dava ve gönül hareketi olduğunu belirtti. Vatandaşların gönüllerine dokunmanın en büyük güç olduğunu vurgulayan Gürlek, başarı için samimi bağların önemine dikkat çekti. Gürlek, adalet hizmetlerinin her bölgede güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Edirne'de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada AK Parti'nin "dava ve gönül partisi" olduğunu söyleyen Gürlek, en büyük gücün heyecan ve inanç olduğunu ifade ederek vatandaşla kurulan güçlü bağın siyasi başarının temelini oluşturduğunu vurguladı.

ADALET HİZMETLERİNDE YENİ ADIMLAR

Bakan Gürlek, Edirne'ye Bölge İdare Mahkemesi kurulacağını belirtti. Uzunköprü'de bir adliye ihtiyaç olduğunu dile getiren Bakan Gürlek, "Bu konuda İdari Mali İşler Başkanımıza özel talimat verdim. Hemen Uzunköprü'de hızlı bir şekilde adalet binası yapmamız gerekiyor. Çünkü Uzunköprü'nün adalet hizmetinden en kaliteli şekilde yararlanması gerekiyor" diye konuştu.

KURUMLAR VE STK ZİYARETLERİ

Ziyaretleri kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Gürlek, İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve partililerle görüştü. Ardından Trakya Anadolu Birliği Derneği'ne geçen Gürlek, derneğin vakıf ve mahalle kültürünü başarılı şekilde temsil ettiğini söyledi. Gürlek, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak çalışmaların devam edeceğini ifade etti.