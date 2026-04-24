TYB’den kritik çalıştay: "Gerilim küresel krize dönüşebilir"

Bölgede her geçen gün tırmanan askeri ve siyasi hareketlilik, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından düzenlenen kapsamlı bir çalıştayla mercek altına alındı.

TYB, ABD/İsrail-İran gerilimini masaya yatırdı

23 Nisan 2026 tarihinde Ankara'daki D. Mehmet Divanı'nda gerçekleştirilen "ABD/İsrail–İran Savaşı Çalıştayı", alanında uzman akademisyen ve entelektüelleri bir araya getirerek krizin küresel ve yerel yansımalarını tartıştı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TYB Şeref Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, modern savaş paradigmalarının değiştiğine dikkat çekerek sarsıcı uyarılarda bulundu.

Vekalet savaşlarının sadece enerji ve ekonomiyle sınırlı kalmadığını belirten Arıcan, şunları söyledi:

"Savaş hukukunun ve insan haklarının rafa kaldırıldığı, hastanelerin ve sivillerin bombalandığı, hiçbir ahlaki zeminin kalmadığı karanlık bir dönemden geçiyoruz. Gerçeklikle kehanetlerin birbirine karıştığı bu süreçte, politika belirleyiciler için tablo oldukça karmaşık bir hal aldı."

Arıcan, Türkiye'nin Ukrayna ve Gazze krizlerinde olduğu gibi bu gerilimde de "aklıselim" bir hat izlediğini ifade ederek, meselenin mezhepsel bir düzlemde değil, insani ve hukuki bir zeminde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.