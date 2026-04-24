Türkiye enerjide yeni bir çağı başlatıyor! Vatandaşa 600 milyar TL’lik dev destek

Bakan Bayraktar, EPDK ve Rekabet Kurumu tarafından Antalya'da düzenlenen 'Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi'ne katıldı. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra çok sayıda davetli zirveye katıldı.

Fotoğraf (DHA)

'ENERJİ ALANINDA BÜYÜK BUHRAN İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Dünyanın, en büyük enerji krizlerinden birini yaşadığını ifade eden Bakan Bayraktar, "Küresel petrol ve doğal gaz piyasalarının adeta şah damarı olan Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve sonrasında yaşanan gelgitler, tüm ülkeleri diken üstünde tutuyor. Enerji alanında adeta büyük buhran ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

DEVRİM NİTELİĞİNDE

Bakan Bayraktar, 2002'de enerjide piyasa serbestleşmesi ile çok köklü bir dönüşüm yaşandığını, 2016'daki Milli Enerji ve Maden Politikası ile ikinci dönüşüm sürecine girildiğini belirterek, "Bu yeni dönemde yerli kaynaklara yönelik stratejilerimizle, altyapı yatırımlarıyla, kaynak ülke-güzergâh ve form çeşitlendirmeleriyle arz güvenliğimizi teminat altına alacak adeta devrim niteliğinde hamleler yaptık." dedi.