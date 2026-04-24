Türkiye enerjide yeni bir çağı başlatıyor! Vatandaşa 600 milyar TL’lik dev destek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya’da düzenlenen dev zirvede Türkiye’nin enerjideki yeni yol haritasını tüm dünyaya ilan etti. Küresel enerji piyasalarını sarsan "Büyük Buhran" uyarısıyla dikkatleri çeken Bakan Bayraktar, Türkiye’yi bir enerji merkez üssü haline getirecek dev projeleri tek tek açıkladı. Motorinde ÖTV’nin sıfırlandığı müjdesini veren Bayraktar, dijitalleşme ve elektrikleşmenin merkezde olduğu yeni enerji mimarisi ile vatandaşın üzerindeki yükü kaldıracak tarihi adımları açıkladı.
Bakan Bayraktar, EPDK ve Rekabet Kurumu tarafından Antalya'da düzenlenen 'Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi'ne katıldı. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra çok sayıda davetli zirveye katıldı.
'ENERJİ ALANINDA BÜYÜK BUHRAN İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'
Dünyanın, en büyük enerji krizlerinden birini yaşadığını ifade eden Bakan Bayraktar, "Küresel petrol ve doğal gaz piyasalarının adeta şah damarı olan Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve sonrasında yaşanan gelgitler, tüm ülkeleri diken üstünde tutuyor. Enerji alanında adeta büyük buhran ile karşı karşıyayız." diye konuştu.
DEVRİM NİTELİĞİNDE
Bakan Bayraktar, 2002'de enerjide piyasa serbestleşmesi ile çok köklü bir dönüşüm yaşandığını, 2016'daki Milli Enerji ve Maden Politikası ile ikinci dönüşüm sürecine girildiğini belirterek, "Bu yeni dönemde yerli kaynaklara yönelik stratejilerimizle, altyapı yatırımlarıyla, kaynak ülke-güzergâh ve form çeşitlendirmeleriyle arz güvenliğimizi teminat altına alacak adeta devrim niteliğinde hamleler yaptık." dedi.
YENİ ENERJİ MİMARİSİ
Milli Enerji ve Maden Politikası'nın 10'uncu yılında uzun dönemli enerji planlamalarında revizyon yapacaklarına işaret eden Bakan Bayraktar, "Üzerinde çalıştığımız bu planda yeni bir enerji mimarisi inşa etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki aylarda kamuoyumuzla paylaşacağımız bu yeni program ile daha dirençli, daha esnek ve elektrikleşme ile dijitalleşmenin merkezde olduğu yeni bir enerji piyasaları hedefliyoruz." İfadesini kullandı.