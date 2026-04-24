Ege Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem!
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ege’de korkutan deprem. Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntı bölgede paniğe neden oldu. AFAD, Ege Denizi’nde Girit Adası açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu Sarsıntının, Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 209 kilometre uzaklıkta kaydedildiği bildirildi.
Ege'de korkutan deprem. Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntı bölgede paniğe neden oldu. AFAD, Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu Sarsıntının, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 209 kilometre uzaklıkta kaydedildiği bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...