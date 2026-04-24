Dışişleri’nden 1915 açıklamalarına sert tepki: “Siyasi hesaplara izin vermeyiz”
Dışişleri Bakanlığı, bazı ülkelerin 1915 olaylarına ilişkin asılsız iddiaları ve siyasi hesapları içeren beyanlarına karşı açıklama yayımladı. Güney Kafkasya'da yeşeren barış ikliminin tarihten husumet devşirmeye çalışanlara en büyük cevap olduğunun vurgulandığı açıklamada, Türkiye'nin arşivlerini açma konusundaki kararlı duruşu ve "Ortak Tarih Komisyonu" teklifi bir kez daha dünya kamuoyuna hatırlatıldı.
Açıklamada, "Güney Kafkasya'da ortaya çıkan barış ve uzlaşı iklimi, bölgenin bir iş birliği ve istikrar havzası haline gelmesini isteyenlerin, tarihten husumet üretmeye çalışan kesimlere verdiği güçlü bir cevaptır. 1915 olaylarına ilişkin tartışmada, tarafların, meselenin siyasi istismar konusu haline getirilmemesi gerektiği yönündeki tavrı nettir. Buna karşılık, bazı üçüncü ülke siyasetçilerinin, meseleyi dar siyasi hesapları için kullanmaya çalıştıkları veya kendi sorumluluklarının üstünü örtmeye çabaladıkları da görülmektedir. Yüzyıllar boyunca birlikte yaşama kültürünün en güçlü örneklerini barındıran ülkemiz, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir zeminde incelenmesi amacıyla arşivlerini açmış ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiştir. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Niyeti yapıcı olan üçüncü tarafları, ortak ve adil bir hafızaya ulaşmaya yönelik çabaları ve son dönemde gelişen yapıcı diyalog ortamını desteklemeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.