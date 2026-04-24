Çamlıca’da tarihi gün: 333 hafız icazetini aldı! İlk tilavet Başkan Erdoğan’dan
İslam medeniyetinin yaşayan mirası hafızlık geleneği, Büyük Çamlıca Camii’nin kubbesi altında yankılanan tekbirler ve dualarla taçlandı. Zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 333 hafızın icazet heyecanına; devlet erkânı, aileler ve binlerce vatandaş tanıklık etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ilgiyle takip edildi.
İstanbul'un önemli sembollerinden Büyük Çamlıca Camii, kapsamlı bir hafızlık icazet merasimine ev sahipliği yaptı.
BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'NDE İCAZET MERASİMİ: 333 HAFIZ BELGELERİNİ ALDI
Hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 333 öğrenci, düzenlenen törenle icazetnamelerini alarak mezun oldu. Din görevlileri, eğitmenler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program, Kur'an-ı Kerim eğitiminin sürekliliğini vurgulayan bir atmosferde gerçekleştirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN MERASİME KATILDI
Hafızların mezuniyet sevincine ortak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programda hazır bulundu.
İLK TİLAVET BAŞKAN ERDOĞAN: BAKARA SURESİ İLK 5 AYET
Merasimde Başkan Erdoğan, Bakara Suresi'nin ilk beş ayetini tilavet etti. Caminin mimari akustiğinde yankılanan tilavet, törene katılan davetliler tarafından ilgiyle takip edildi.