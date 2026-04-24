Bakan Fidan Londra'da Türk iş insanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, İngiltere'de yaşayan Türk iş insanlarıyla görüştü. Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Bakan Fidan, dün İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile de görüşmüş ve iki bakan, "Türkiye-Birleşik Krallık Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi"ne imza atmıştı. Fidan, ayrıca İngiltere Parlamentosu Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası üyeleriyle bir araya gelmişti.



Bakan Fidan'ın bugün de İngiltere temaslarını sürdürmesi bekleniyor.