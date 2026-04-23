Savaş nedeniyle İran'da mahsur kalan THY uçağı yurda döndü

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 23:36 Son Güncelleme: 23 Nisan 2026 23:37 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

28 Şubat’tan bu yana ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarıyla birlikte İran'ın hava sahasını kapatması ile Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı’nda mahsur kalan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, 55 gün sonra İstanbul Havalimanı'na dönüş yaptı.