MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı açılış yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda önemli mesajlar verdi.

Fotoğraf-DHA

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE KARARLILIK"

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin net konuştu: "Biz bu ülkenin temel meselelerinde inisiyatif almaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Söylediklerimiz nettir, duruşumuz bellidir" ifadelerini kullandı.

MECLİS'E DİYALOG ÇAĞRISI

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş koordinasyonunda yürütülen çalışmalara dikkat çeken Bahçeli, siyasi partiler arası diyaloğun önemine işaret etti. AK Parti ve diğer partilerle Meclis çatısı altında yapılacak görüşmelerin Türkiye'nin yararına olacağını belirtti.