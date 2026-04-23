MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 106’ncı açılış yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin "Söylediklerimiz, duruşumuz net. Meclis Başkanı'nın partilerden bir çalışma istemesi, daha önce konuştuğumuz raporların devreye girmesi süreci hızlandıracaktır. Ama orada beklentilere cevap bulamıyorlarsa, o raporları hazırlayan partileri davet edip görüşlerini alabilirler. " dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı açılış yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda önemli mesajlar verdi.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE KARARLILIK"
Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin net konuştu: "Biz bu ülkenin temel meselelerinde inisiyatif almaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Söylediklerimiz nettir, duruşumuz bellidir" ifadelerini kullandı.
MECLİS'E DİYALOG ÇAĞRISI
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş koordinasyonunda yürütülen çalışmalara dikkat çeken Bahçeli, siyasi partiler arası diyaloğun önemine işaret etti. AK Parti ve diğer partilerle Meclis çatısı altında yapılacak görüşmelerin Türkiye'nin yararına olacağını belirtti.
SÜREÇTE YENİ ADIMLAR
Bahçeli, Meclis Başkanı'nın inisiyatif almasının süreci hızlandıracağını ifade ederek, daha önce hazırlanan raporların yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.