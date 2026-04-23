Geçen ay babasını kaybeden lise öğrencisinden acı haber

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 ay önce babasını kaybeden 9'uncu sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Birkan Demirel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Evinde gece saatlerinde aniden rahatsızlanan Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metalurji Teknolojisi Bölümü 9'uncu sınıf öğrencisi Birkan Demirel, ailesinin ihbarı sonrası ambulans ile Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen çocuk, kurtarılamadı. Demirel'in bir ay önce babasını kaybettiği öğrenildi.