Bilal Erdoğan’dan sosyal medya tuzaklarına karşı mücadele çağrısı

Çocukların güvenli bir şekilde okullarına devam edebilmelerinin önemine vurgu yapan Bilal Erdoğan, "Fiziki emniyetin ötesinde çocuklarımızın ekran bağımlılığıyla mücadelede oradan nasıl korunacağı, sosyal medya ve türevleri üzerinden çocuklarımızı esir almaya çalışan kötü etkenlerden nasıl korunacakları şu an gündemimizde. 23 Nisan'da bunların daha çok konuşulması lazım. Meclisimizde sosyal medyanın tuzaklarından çocuklarımızı korumaya yönelik bir düzenleme geçirildi. Bunu duymak çok sevindirici ancak bunun yaygınlaştırılması ve uygulanması lazım. Siz ne kadar tedbir alırsanız bu işleri yapanlar da kendi tedbirlerini alıyor." diye konuştu.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Muş Öğretmenevi'nde düzenlenen "Gönül Sofrası" programında yaptığı konuşmada çocukların korunmasına yönelik mesajlar verdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayan Erdoğan, özellikle dijital bağımlılık ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Çocukların güvenliği için alınan yasal ve toplumsal tedbirlerin önemine değinen Bilal Erdoğan, "Çocuklar kırmızı çizgimizdir" sözleriyle güçlü bir mesaj verdi.

"ÇOCUKLAR KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların çocuklar için teyakkuz halinde olduğunu belirten Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyada çocuklarımızı sosyal medyadan korumaya yönelik engellemeleri, tedbirleri ilk alan ülke değiliz. Avustralya ön ayak oldu. Fransa da tedbir almak üzere. Başka birçok ülkenin bu alanda tedbirler aldığını, almakta olduğunu biliyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu uygulamaların başarı oranına, durumuna bakarken, bir yandan bizdeki uygulamanın nasıl daha başarılı olacağını takip etmek durumundayız. Bunların başarılı olması için kamuoyumuzun, anne babalarımızın, vatandaşlarımızın, çocuklarımızın korunması ile ilgili daha talepkar olması lazım. Çocuklarımızın korunmasına yönelik tedbirler alınırken bu tedbirlerin alınmasına çeşitli bahanelerle karşı çıkanlara kamuoyunun karşı çıkması lazım çünkü çocuklar kırmızı çizgimizdir. Her şeyden önce çocuklarımızı ve nesillerimizi koruyacağız. Şu yaşadığımız musibetin bize artık bunu öğretmesi lazım."

Bu hafta mecliste atılan adımla çocukların daha aydınlık ve müreffeh yarınlara hazırlanacağını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin 21. yüzyıla damga vuracak nesiller yetiştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

"BU BİR MİLAT OLSUN"

Alınacak tedbirlerin ve koruma çalışmalarının ancak kamuoyunun desteği ve katkısı sayesinde başarılı olacağını dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ümit ediyorum ki bu bir milat olsun, bir daha böyle şeylerin tekrar edilmemesi, bir daha çocuklarımızın bu tuzaklara düşmemesi, bir daha bu tür musibetlerin tekrar etmemesi için. Bu musibetlerin, belaların, nefretlerin nereden geldiğini biliyor muyuz? Biliyoruz. Başta Amerika olmak üzere Batı'dan geliyor ama bu gelişmişliği alacağız diye o medeniyetin bütün kokuşmuşluklarını, bütün hastalıklarını da içimize alırsak o zaman o medeniyetin nimetlerini yaşamadan külfetlerini yaşamaya başlarız.

AYDINLIK YARINLAR İÇİN DÖRT KOLDAN ÇALIŞMA

Buna karşı uyanık ve dirençli olmamız lazım. Onun için toplumca geride bıraktığımız musibetten sonra daha dirayetli, daha dik duruşla inşallah bu çocuklarımızın aydınlık yarınlara ulaşmasını sağlayacağız. Sivil toplum kuruluşları olarak ben de çeşitli üniversiteler, okullar ve vakıflarda gençlerimizin daha iyi yetişmesi için onlara daha güzel imkanları sunmak için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle onların potansiyellerini yakalamaları için, dünya çapında işler yapmaları için, Türkiye'yi yeniden dünyada barışın teminatı olan güçlü bir oyuncu konumuna getirebilmeleri için desteklemeye çalışmaya devam edeceğiz."

Programa, Muş Valisi Avni Çakır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, İlim Yayma Vakfı üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.