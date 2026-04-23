Başkan Erdoğan'dan çocuklara önemli uyarı: Sanal dünya sizi sokaktan ve spordan alıkoymasın

Başkan Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan çocuklara dijital dünyanın tehlikelerine karşı uyarırken, "Dijital dünyadaki tehlikelere karşı çok dikkatli olun. Sanal dünya sizi sokakta oynamaktan, kitap okumaktan ve spor yapmaktan alıkoymamalı." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Savaş ve çatışmaların yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan Filistinli ve Lübnanlı çocuklara sevgilerimi gönderiyorum. Bütün dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.

23 Nisan çocuklara armağan edilen tek bayram.

Çocuklara bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri milli iradenin egemenliği, Cumhuriyet ve Demokrasi olacaktır.

Tüm çabalarımıza rağmen bölgemizdeki savaşlar ve zulümler devam ediyor. Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor. Bütün bu acıları kalbimizde hissediyoruz. Çocukların gözyaşlarını silmek için gayret ediyoruz.

Çocuklar korkmadan uykuya dalsın, bomba sesleriyle değil kuş cıvıltılarıyla uyansın istiyoruz. Kendi çocuklarımız için ne istiyorsak tüm çocuklar için de istiyoruz.

Kötülere ve kötülüklere rağmen bu dünyayı sizler güzelleştireceksiniz. Sizler bizim gönül ve kültür elçilerimizsiniz.

Her karanlığın sonunda bir aydınlığın, her çabanın sonunda bir başarının olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Kardeşliğin, dayanışmanın, paylaşmanın dili birdir.

Dijital dünyadaki tehlikelere karşı çok dikkatli olun. Sanal dünya sizi sokakta oynamaktan kitap okumaktan alıkoymamalı.

