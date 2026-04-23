23 Nisan resepsiyonunda samimi anlar: Başkan Erdoğan parti temsilcileriyle tek tek selamlaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Erdoğan burada birçok parti lideri ile tek tek selamlaştı. Ortaya samimi görüntüler çıktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Meclis Tören Salonu'nda gerçekleşen resepsiyonda, devlet protokolü ve siyasi parti temsilcileri bir araya geldi.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Resepsiyonda Başkan Erdoğan, farklı siyasi partilerin liderleriyle tek tek selamlaştı. Görüşmelerde sıcak ve samimi anlar kameralara yansıdı. BAŞKAN ERDOĞAN MHP LİDERİ BAHÇELİ İLE SOHBET ETTİ ERDOĞAN – BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Erdoğan ile Devlet Bahçeli resepsiyonda bir araya geldi. İki liderin sohbeti dikkat çekerken, birlik mesajı öne çıktı. ERDOĞAN DEM PARTİ HEYETİ İLE SELAMLAŞTI DEM PARTİ HEYETİYLE TEMAS

Erdoğan ayrıca DEM Parti heyetiyle de görüşerek bayramlarını kutladı. Resepsiyonda farklı siyasi kesimlerin bir araya gelmesi, diyalog ve temas açısından önemli bir tablo ortaya koydu.