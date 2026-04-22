Adalet Bakanlığı düğmeye bastı! Fatma Koçak dosyasında 12 yıllık sır perdesi aralandı

Edinilen bilgiye göre, 23 Mayıs 2014 akşamı 17 yaşındaki Fatma Koçak, karnından av tüfeğiyle tek kurşunla vurulmuş halde Besni ilçesinde bulunmuştu. İntihar ettiği iddia edilen Fatma Koçak, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Bakan Gürlek'in "hiçbir dosya karanlıkta kalmayacak" talimatı sonrası yeniden açılan dosyada Fatma Koçak'ın annesi Ayşe G. ve üvey kardeşi Kadir K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'TEN "SIFIR KARANLIK" TALİMATI

Türkiye'de yargı sahasında yeni bir süreç resmen başladı. Faili meçhul olarak kayıtlara geçen, takipsizlik kararı verilen ya da "intihar" denilerek kapatılan dosyalar yeniden açılıyor. Bakan Gürlek, "Faili meçhul olarak nitelendirilen ve daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar yeniden incelenmektedir" ifadelerini kullanarak devletin karanlıkta kalan hiçbir olaya izin vermeyeceğini sözleriyle aktardı.

Bu talimatla birlikte özellikle intihar mı yoksa cinayet mi olduğu tartışmalı dosyalar adeta yeniden "sıcak takip" kapsamına alındı.