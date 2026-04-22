CANLI YAYIN

Adalet Bakanlığı düğmeye bastı! Fatma Koçak dosyasında 12 yıllık sır perdesi aralandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye’de faili meçhul ve şüpheli ölüm dosyalarında yeni dönem! Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “hiçbir dosya karanlıkta kalmayacak” talimatı sonrası Adıyaman’da 2014 yılında “intihar” denilerek kapatılan Fatma Koçak dosyası yeniden açıldı. Yargıtay’ın tarihi bozma kararıyla olayın intihar değil, baskı ve şiddet sonucu gerçekleşen bir cinayet olduğu değerlendirilirken, sanıklar tutuklandı. Türkiye’nin kilitlendiği dosyada ilk duruşmanın yapılacağı tarih belli oldu. Duruşma tutanağını detaylarına ise ahaber.com.tr ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Mayıs 2014 akşamı 17 yaşındaki Fatma Koçak, karnından av tüfeğiyle tek kurşunla vurulmuş halde Besni ilçesinde bulunmuştu. İntihar ettiği iddia edilen Fatma Koçak, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Bakan Gürlek'in "hiçbir dosya karanlıkta kalmayacak" talimatı sonrası yeniden açılan dosyada Fatma Koçak'ın annesi Ayşe G. ve üvey kardeşi Kadir K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'TEN "SIFIR KARANLIK" TALİMATI

Türkiye'de yargı sahasında yeni bir süreç resmen başladı. Faili meçhul olarak kayıtlara geçen, takipsizlik kararı verilen ya da "intihar" denilerek kapatılan dosyalar yeniden açılıyor. Bakan Gürlek, "Faili meçhul olarak nitelendirilen ve daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar yeniden incelenmektedir" ifadelerini kullanarak devletin karanlıkta kalan hiçbir olaya izin vermeyeceğini sözleriyle aktardı.

Bu talimatla birlikte özellikle intihar mı yoksa cinayet mi olduğu tartışmalı dosyalar adeta yeniden "sıcak takip" kapsamına alındı.

12 YILLIK KARANLIK: FATMA KOÇAK DOSYASI YENİDEN GÜNDEMDE

Adıyaman'da 2014 yılında hayatını kaybeden Fatma Koçak'ın ölümü, o dönemde "intihar" olarak kayıtlara geçmişti. Ancak olayın perde arkası hiçbir zaman tam anlamıyla aydınlatılamadı.

Aradan geçen 12 yılın ardından dosya yeniden açıldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreçte dosya çok yönlü şekilde incelendi. Tüm deliller, ifadeler ve olay örgüsü yeniden masaya yatırıldı.

YARGITAY'DAN TARİHİ KARAR: İNTİHAR DEĞİL, NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME

Dosyada kırılma noktası Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 17 Aralık 2025 tarihli bozma kararı oldu. Daha önce beraat eden sanıklar hakkında verilen bu karar, adeta dosyanın kaderini değiştirdi.

Yargıtay kararında, Fatma Koçak'ın kendi iradesiyle hayatına son vermediği açıkça vurgulandı. Yüksek mahkeme, sanıkların baskı, şiddet ve zorlamaları sonucu maktulenin intihara sürüklendiğine dikkat çekti. Ayrıca olayın "intihar süsü verilerek kurgulandığı" tespiti yapıldı ve eylemin "nitelikli kasten öldürme" suçunu oluşturduğuna işaret edildi.

Bu değerlendirme, dosyayı tamamen yeni bir hukuki zemine taşıdı.

DOSYA YENİDEN AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE

Yargıtay'ın bozma kararının ardından dosya Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/203 esas sırasına kaydedildi. Mahkeme, dosyayı yeniden ele alarak kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Bu değerlendirme sonucunda, olayın sıradan bir ölüm olmadığı, aksine ciddi şüpheler barındırdığı kanaatine varıldı.

20 NİSAN'DA TUTUKLAMA: SANIKLAR YAKALANDI

Mahkeme, 20 Nisan 2026 tarihinde sanıklar hakkında tutuklama kararı verdi. Kararın ardından kolluk kuvvetleri harekete geçti ve şüpheliler yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bu gelişme, yıllardır "soğuk dosya" olarak görülen olayın yeniden "ateş hattına" taşındığını gösterdi.

İLK DURUŞMA TARİHİ: 12 MAYIS 2026

Yargılama sürecinde kritik tarih de netleşti. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 12 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bu duruşma, dosyanın en kritik aşamalarından biri olacak. Hem Yargıtay'ın işaret ettiği hususlar hem de yeni deliller mahkeme salonunda masaya yatırılacak.

NE OLMUŞTU?

İddialara göre, babası vefat eden, annesi Ayşe G. ve üvey erkek kardeşi Kadir K. ile birlikte yaşayan Fatma Koçak'ın bir yakınlarının aracılığıyla tanıştığı Nevşehirli B.A.K. ile evlilik kararı aldığı, yaşı küçük olduğu için annesinin onayı ve mahkeme kararıyla 11 Mart'ta resmi nikahla B.A.K. ile evlendiği öğrenildi.

ANNE VE ÜVEY KARDEŞ TUTUKLANDI

Ekiplerin araştırması sonucu, Fatma Koçak'ın evlendikten sonra Nevşehir'e gittiği ve daha sonra evlendiği eşinden kaçarak Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geldiği tespit edildi. Evde yaşanan tartışmanın ardından Fatma Koçak'ın av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan anne Ayşe G. ve üvey erkek kardeşi Kadir K., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri Besni Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CİNAYETİ 12 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın