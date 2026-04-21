Okul girişlerinde yeni dönem! Giriş-çıkış saatlerine ekstra tedbir | Turnike, dedektör ve randevu şartı
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından hükümet düğmeye bastı. İçişleri, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları koordinasyonunda hazırlanan yeni güvenlik paketiyle, Türkiye’deki tüm okullar adeta birer "güvenlik kalesi" haline getiriliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte kamera sistemi tüm okullarda zorunlu olacak. Kamera sistemi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne entegre edilecek. 55 bin okulun tamamına kamera sistemi kurulacak.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrasında sadece 1000'e yakın okulun bağlı olduğu "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi"ne (KGYS) Türkiye'deki tüm okulların bağlanması kararlaştırıldı. Buna ilişkin İçişleri ve MEB arasında yapılan protokolle 55 bin okulun tamamına kamera sistemi kurulacak ve KGYS sistemine dahil edilerek polisler tarafından sürekli gözetim altında tutulacak.
Okul saldırılarının ardından İçişleri, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları alınacak önlemleri masaya yatırdı. Toplantının ardından okullarda birbiri ardına tedbirler alınmaya başladı.
TURNİKE SİSTEMİ GELİYOR
Okullara randevusuz girişler yasaklanırken, ziyaretçiler okul idaresinin onayı doğrultusunda okul giriş kapısında kontrol edilip güvenlik taramasından geçirildikten sonra içeri alınacak.
Okul çevresinde ilgisi olmayan kişi ve grupların beklemesi ve toplanması engellenecek.