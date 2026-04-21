Başkan Erdoğan Yeni Zelanda Valisi Kiro'yu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiro'yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Kiro, merdivenlerde Türk ve Yeni Zelanda bayrakları önünde tokalaşarak fotoğraf çektirdi. Kiro daha sonra, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

1 SAATLİK GÖRÜŞME

Karşılamanın ardından Erdoğan ve Kiro bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

