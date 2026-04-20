Savaş sonrası İran'dan Türkiye'ye ilk uçuşlar yarın

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 16:25 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

ABD ve İsrail saldırılarına hedef olan İran’dan, uzun bir aradan sonra, Türkiye’ye ilk uçak seferinin yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor. Meşhed-İstanbul seferinin salı günü yerel saatle 07.00’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.