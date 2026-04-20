Eskişehir’de suya usulsüz zam mı yapıldı? AK Parti’den suç duyurusu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESKİ’de, belediye meclisinin belirlediği rakamların dışına çıkılarak suya "gizli zam" yapıldığı iddiaları yargıya taşındı. AK Parti İl Başkanlığı’nın suç duyurusu üzerine harekete geçen Başsavcılık, belgelerde tahrifat şüphesiyle İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti.

Eskişehir kamuoyu, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu ESKİ (Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi) üzerinden yürütülen "resmi belgede sahtecilik" ve "usulsüz zam" iddialarıyla sarsılıyor. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın 10 Nisan 2026 tarihinde yaptığı suç duyurusu, yargıya taşındı.

İddiaların temelinde, 2026 yılı "Hizmetler ve Teminatlar" tarifesinde yapılan usulsüzlükler yer alıyor. AK Parti grubunun gerçekleştirdiği teknik incelemeler sonucunda, Belediye Meclisi ve komisyonu tarafından onaylanan resmi rakamların, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden değiştirildiği ortaya çıktı.



Vatandaşa yansıtılan faturalarda, Meclis kararı olmaksızın %48,5 oranında gizli bir artış yapıldığı iddia ediliyor. Sahadaki uygulama ile resmi kararlar arasındaki "uçurum" olarak nitelendirilen fahiş farklardan bazıları şunlar:

Keşif Ücreti: Kararlaştırılan 305 TL yerine halka 450 TL olarak yansıtıldı.

Sayaç Sökme-Değiştirme: 6.640 TL olması gerekirken, vatandaştan 9.865 TL tahsil edildi.

Su Açma Ücreti: 225 TL olan resmi tarife yerine 332 TL fatura edildi.

SORUŞTURMA İZNİ BEKLENİYOR



Suç duyurusu dilekçesinde, komisyon raporları üzerinde tahrifat yapıldığına dair teknik detaylara da yer verildi. Raporlardaki paraf sayılarının azalması ve imza düzeninin bozulması, belgelerin hukuka aykırı şekilde değiştirildiğinin kanıtı olarak sunuldu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaların ciddiyeti üzerine harekete geçerek;

Ayşe Ünlüce (Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı)

Oğuzhan Özen (ESKİ Genel Müdürü)

ve tespit edilecek diğer görevliler hakkında inceleme yapabilmek için İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti.

SKANDALIN ARDINDAN GÜNAH KEÇİSİ BELİRLENDİ



Eskişehir kamuoyunu sarsan usulsüzlük iddiaları, belediye yönetiminde ilk kurbanını verdi. AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nın titiz takibiyle ortaya çıkarılan; Meclis kararlarının dijital ortamda değiştirilmesi ve vatandaşa yansıtılan gizli zam skandalı sonrası, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Görevi Kötüye Kullanma" şüpheleriyle Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen hakkında soruşturma izni talep etti.



Adli sürecin gölgesinde kalan belediye yönetiminde en sıcak gelişme ise ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen'in görevinden ayrılması oldu. Kamuoyunda, Özen'in gidişi "sorumluluğu üstlenmekten ziyade, siyasi faturanın Ayşe Ünlüce'ye ulaşmasını engelleme hamlesi" olarak yorumlandı.Bu yönetimsel krizin ardından Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ESKİ Genel Kurulu'nu acil ve olağanüstü gündemle toplantıya çağırdı. Bir yandan bilirkişi heyetiyle hasar tespit çalışması yürüten CHP'li yönetimin, genel müdürün gidişiyle derinleşen bu kurumsal krizden ve hukuksuz tarife skandalından nasıl sıyrılmaya çalışacağı Eskişehir kamuoyunda büyük bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Ancak Başsavcılığın doğrudan Ünlüce hakkında da soruşturma izni istemesi, krizin bir istifa ile kapanmayacak kadar derin olduğunu kanıtladı.

"TEKNİK İNCELEMELERLE KANITLADIK"



Sabah'ın haberine göre; AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaptığı açıklamada, kamu yönetimini sarsan bu usulsüzlüğün takipçisi olacaklarını belirterek, "Meclis çatısı altında onaylanan rakamların dışına çıkılarak vatandaşın mağdur edilmesi kabul edilemez. Teknik incelemelerimiz bu usulsüzlüğü tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur," dedi.

Belediye yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, Bakanlığın vereceği karar Eskişehir siyasetinde yeni bir dönemi başlatabilir.