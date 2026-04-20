Çanakkale’nin 111. yılında diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Yeni Zelanda Genel Valisi’ni kabul edecek

Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro, ANZAK Günü ve Çanakkale Kara Muharebelerinin 111. yıl dönümü kapsamında 20-26 Nisan 2026 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret ediyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro, Çanakkale Kara Muharebelerinin 111. Yıl Dönümü ve ANZAK Günü Anma Törenleri münasebetiyle 20-26 Nisan 2026 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmektedir.



Konuk Valinin ziyareti çerçevesinde 21 Nisan 2026 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeleri planlanmaktadır.



Görüşmede, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihî dostluğa dayanan ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacaktır."