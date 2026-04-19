Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Gündem: Okul saldırıları

ABD-İRAN HATTI VE HÜRMÜZ BOĞAZI MASADA Dünyanın gözü kulağı bölgedeki gerilim hattındayken, Kabine'nin en sıcak gündem maddesi dış politika olacak. Şener Çetin, "Kabine yarın gerçekleştirilecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, özellikle dış ve iç politikaya dair kritik başlıkların görüşülmesi için toplanılacak" ifadelerini kullandı. Bölgedeki barış çabalarına değinen Çetin, "Ana gündem başlıkları arasında ABD ve İran hattında yaşanan gerilim yer alacak; kaldı ki 7 Nisan'da başlayan bir ateşkes süreci vardı ancak o ateşkes ne yazık ki kırılganlığını koruyor" sözleriyle bölgedeki atmosfere dikkat çekti.

İSLAMABAD'DA SONUÇSUZ KALAN GÖRÜŞMELER VE STRATEJİK BOĞAZ KRİZİ

Arabuluculuk çalışmalarının zorlu geçtiğini vurgulayan Şener Çetin, "Özellikle Pakistan arabuluculuğunda İslamabad'da görüşmeler vardı ancak o görüşmelerde bir ilerleme kaydedilmedi" dedi. Ekonomik ve stratejik bir koridor olan Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu aktaran Çetin, "Dolayısıyla bir buçuk ay sonra yine Hürmüz Boğazı açılmıştı fakat ABD'nin ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı da yeniden kapatıldı" bilgisini paylaştı. Yarınki toplantının zamanlamasına işaret eden Çetin, "İkinci tur müzakerelerin yapılması bekleniyor 20 Nisan'da yani yarın; Kabine toplantısında bu başlık, bu gelişme masada olacak" şeklinde konuştu.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU: TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL İSTİKRAR ROLÜ

Türkiye'nin küresel arenadaki güçlü duruşu Kabine'de geniş yer bulacak. Şener Çetin, "Elbette Türkiye'nin bölge istikrarı ve arabuluculuk rolü değerlendirilecek" diyerek Antalya'daki diplomasi trafiğine vurgu yaptı. Çetin, "Antalya'da devam eden Diplomasi Forumu kapsamında da Başkan Recep Tayyip Erdoğan devlet ve hükümet yetkilileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi; bu görüşmelerde de bölgede yaşanan o gelişmeler tartışıldı, görüşüldü" ifadelerini kullandı. Forumun sonuçlarının önemine değinen Çetin, "Küresel belirsizliklerin de ele alındığını söyleyelim; Kabine'de özellikle forumun diplomatik kazanımları ve takip süreci de ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor" dedi.



BELEDİYELERDE YOLSUZLUK OPERASYONLARI

Sadece dış politika değil, iç güvenlik ve kamu düzeni de Kabine'nin öncelikli konuları arasında. Şener Çetin, "İç politikaya bakılacak olunursa, iç güvenlik noktasında da çalışmalar devam ediyor" sözleriyle operasyonların sinyalini verdi. Yerel yönetimlerdeki denetimlere dikkat çeken Çetin, "Özellikle belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları gündemde; işte bu operasyonların son durumu ve sonuçları değerlendirilecek" dedi. Şeffaflık vurgusu yapan Çetin, "Özellikle yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi Kabine başlıklarının arasında yer alacak" bilgisini aktardı.



OKUL SALDIRILARI SONRASI GÜVENLİK ALARMI

Eğitim kurumlarına yönelik saldırılar hükümetin en hassas olduğu konuların başında geliyor. Şener Çetin, "Şanlıurfa'da ve aynı şekilde Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadiseler, okul saldırıları yine başlıklar arasında olduğunu söylemek mümkün" diyerek alınan önlemleri anlattı. Çetin, "Bununla ilgili de okul güvenliği noktasında özellikle güvenlik artırılmış durumda; saldırganlar üzerinden de yapılan araştırmalar, çalışmalar derinlemesine devam ediyor" ifadelerini kullanarak devletin kararlı duruşunu sergiledi.



ADALET BAKANLIĞI'NDAN TARİHİ ADIM: ESKİ DOSYALAR YENİDEN AÇILIYOR

Hukuk sistemindeki önemli gelişmeleri aktaran Şener Çetin, "Aynı zamanda Adalet Bakanlığı tarafından da özellikle eski cinayet dosyalarının yeniden açıldığını gözlemliyoruz" diyerek faili meçhul ve karanlıkta kalmış olayların üzerine gidileceğini belirtti. Çetin, "Bununla ilgili de artık birçok şüphesi bulunan o olaylara ilişkin tüm imkanlar seferber edilmiş durumda; bununla ilgili çalışmalar da yine Kabine toplantısında yer alacak" sözleriyle yargıdaki kararlılığı vurguladı.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN MECLİS VE KABİNE HATTINDA YOĞUN MESAİ

Milli güvenliğin sarsılmaz kalesi olan terörle mücadele süreci, yeni bir evreye giriyor. Şener Çetin, "Tabii terörsüz Türkiye süreci de devam ediyor; özellikle PKK'nın silah bırakma adımları ve yasal düzenlemeler Kabine'nin gündeminde" dedi. Meclis takvimine de değinen Çetin, "Meclis'in önümüzdeki süre içerisinde de çalışma takvimi masada olacak başlıklar arasında yer alması bekleniyor" diyerek sözlerini noktaladı.