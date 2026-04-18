Deniz Taksi’de 400 milyonluk zarar! Denetim raporunda çarpıcı detaylar

İBB 2025 yılı Denetim Raporu'nun en somut "zarar" verisi Deniz Taksi işletmeciliğinden geldi. 2025 yılı mali tablolarına göre, Deniz Taksi hizmetinden yıl boyunca toplam 74,4 milyon TL gelir elde edildi.

Ancak aynı hizmetin yürütülmesi ve dışarıdan hizmet alımı için belediye bütçesinden tam 479 milyon TL harcandığı belirlendi. Yaklaşık 400 milyon liralık bu fark, "kamu kaynaklarının rasyonel kullanılmaması" olarak rapora geçti.

TEKEL İDDİASI

Bağlı kuruluşlardan İETT'ye yönelik incelemelerde ise otobüs bakım ihalelerindeki rekabet eksikliği ön plana çıktı. Raporda, dev bütçeli bakım ihalelerinin büyük bir kısmının sadece iki firmada toplandığı, daha düşük teklif sunan firmaların ise çeşitli teknik gerekçelerle sistem dışı bırakıldığı kaydedildi.

İSKİ'de ise yatırım bütçesinin düşerken yönetimsel harcamaların artması eleştirildi. Denetim Komisyonu çalışmalarını yaparken klasik CHP zihniyeti bir kez daha kendini gösterdi.