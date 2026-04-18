10 ilde sahte sertifika operasyonu: 6 tutuklama

Aydın merkezli operasyonda “MEB onaylı sertifika” vaadiyle üniversite öğrencilerini dolandırdıkları öne sürülen 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, hesaplarda 1,5 milyar TL’yi aşan para trafiği tespit edildi.

Aydın merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir, Manisa, Denizli, Mersin ve Samsun olmak üzere 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "MEB onaylı sertifika" vaadiyle üniversite öğrencilerini dolandırdıkları iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken, MASAK verilerine göre şüphelilere ait hesaplarda 1,5 milyar TL'yi aşan para trafiği tespit edildi; mahkeme sürecinde 6 şüpheli "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanırken, 10 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

Operasyon kapsamında Nazilli'nin Aydoğdu Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde bulunan bir kitabevine jandarma özel harekat ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında sokak giriş ve çıkışları güvenlik güçlerince kontrol altına alınırken, adreste arama gerçekleştirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamı bugün adliyeye sevk edildi.

