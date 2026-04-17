Uzundere mağdurundan CHP’ye sert tepki: Prestij projesiydi rezalete dönüştü

15 YILDIR EVSİZİZ Uslu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere parti kurmaylarına çağrıda bulundu. "Artık bu mağduriyet görmezden gelinemez" diyen Uslu "İzmir'de yaşanan büyük mağduriyetin hâlâ görmezden gelinmesini kabul etmiyoruz. Bu mağduriyeti görmeniz için daha ne olması lazım?" ifadelerini kullandı.

Uslu "15 yıldır bizleri kaderine terk eden bu anlayış, bugün hâlâ çözüm üretmemekte ısrar etmektedir. İzmir'i "nasıl olsa oy verirler" düşüncesiyle hareket eden bir zihniyetin sonucu olarak, binlerce insan mağdur edilmiş, yuvalarından edilmiş ve belirsizliğe mahkum edilmiştir. 15 yıldır bizleri evsiz bıraktınız. 15 yıldır "yapacağız" deyip hiçbir şeyi bitiremediniz. İzmir'i "bizim kale" diye görüp, "nasıl olsa bunlar yine oy verir" rahatlığıyla hareket ediyorsunuz. Ama o iş artık öyle değil!" dedi.

İzmir'deki kentsel dönüşüm hak sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor

GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Uslu "Bu iş artık sizin işiniz! Kaçamazsınız, görmezden gelemezsiniz! Sayın Özgür Özel, kentsel dönüşüm konusu CHP'yi bu kadar yerle yeksan etmişken siz daha neyi bekliyorsunuz? Biz tapulu arazilerimizi size güvenip verdik. Evlerimizi yıktınız. Ama ortada ne ev var ne muhatap! Genel başkan yardımcınız Gökhan Zeybek ile genel merkezde yüz yüze konuşup problemleri anlattığımız teslim ettiğimiz kentsel dönüşüm dosyanı inceleyip bu işin çözümü için takipçisi olacağını söylediği günden bugüne 2 yıl geçmesine rağmen kendisine bir daha ulaşamadık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Uzundere'ye gelip bir kere bizimle görüşmedi konuşmadı! Artık buradan net söylüyoruz: Bu saatten sonra Uzundere'de yaşanan her mağduriyetin sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sizsiniz!" ifadelerini kullandı.

Uslu "Uzundere'de yaşanan bu mağduriyet sadece yerel bir sorun değil, doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumluluğundadır. Bu proje sizin prestij projenizdi. Ama bugün rezalet projesine döndü! Bu proje artık bir "prestij projesi" değil, bir mağduriyet projesi haline gelmiştir" diye konuştu.