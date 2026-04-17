Türkiye'den Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti: Turistik seyahatlerde geçerli

Avustralya vatandaşlarına için vize muafiyeti uygulaması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Avustralya vatandaşları Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçları seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.