Türkiye'den Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti: Turistik seyahatlerde geçerli
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Avustralya vatandaşlarına için vize muafiyeti uygulaması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Avustralya vatandaşları Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçları seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.
Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik ziyaretlerinde vize muafiyeti sağlanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Muafiyete ise 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18'inci maddesi gereğince karar verildi.