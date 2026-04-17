CANLI YAYIN

Türkiye'den Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti: Turistik seyahatlerde geçerli

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye'den Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti: Turistik seyahatlerde geçerli

Avustralya vatandaşlarına için vize muafiyeti uygulaması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Avustralya vatandaşları Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçları seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik ziyaretlerinde vize muafiyeti sağlanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

17 Nisan 2026 CUMA Resmi Gazete17 Nisan 2026 CUMA Resmi Gazete

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Avusturalya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçları seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Muafiyete ise 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18'inci maddesi gereğince karar verildi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın