MHP'de Bilecik feshi! Semih Yalçın yeni il başkanını duyurdu
MHP’de İstanbul, Kütahya, Eskişehir ve Kars'ın ardından benzer adım daha atıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bilecik il teşkilatının feshedildiğini duyurdu. Yalçın ayrıca MHP Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan’ın getirildiğini açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel merkez, yerel teşkilatlar üzerindeki kontrolünü sıkılaştırarak değişim düğmesine bastı. MHP İstanbul, Kütahya, Eskişehir ve Kars'ın il yönetimindeki görevden almanın hemen ardından bir yönetimi daha yönetim değiştirildi.MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34'üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir. MHP Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır." dedi.