Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılış oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, İsrail-ABD ve İran arasındaki ateşkesle ilgili "Türkiye müzakere desteğine hazır" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Antalya'mıza hoş geldiniz.

(Kahramanmaraş'taki okuldaki silahlı saldırı) Telefonla aramak veya mesaj göndermek suretiyle üzüntümüzü paylaşan herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim hiç kimseye, hiçbir aileye, hiçbir topluma böyle acılar yaşatmamasını diliyorum.

Program kapsamında yapılacak etkinliklerin, görüşmelerin verimli geçmesini diliyorum. Küresel bir markaya dönüşen Antalya Diplomasi Forumu'nu başarıyla organize edenlere tebriklerimi iletiyorum.

Konuşmamın hemen başında bir hususu ifade etmek istiyorum; Bu organizasyonu insanların hangi değerler etrafında buluşabileceği üzerine istişarelerin yapıldığı bir akıl platformu olarak görüyoruz.

"DÜNYA İSTİKAMET BUHRANI YAŞIYOR"

Bugün dünya güç bunalımıyla birlikte istikamet buhranı da yaşamaktadır. Gelinen nokta itibarıyla ciddi ve tehlikeli bir eşikte olduğumuz görülüyor. Küresel sistemde yaşanan kriz evvelemirde ahlaki ve varoluşsal bir krizdir. Krizin ulaştığı boyutu görmek için 7 Ekim sonrası Gazze'ye bakmak yeterlidir.

Evet güç dağılımı değişiyor, evet aktörler değişiyor. Bütün bunlar bizim sert bir kırılmayla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor.

İnsan haklarını ve küresel güvenliği korumakla görevli mekanizmalar en ağır saldırılar karşısında etkisiz, hatta çoğu zaman kayıtsız kalıyor.

Gazze'de yaşananları yalnızca insani trajedi olarak okumak eksikliktir. Gazze'deki soykırım mevcut düzenin neye izin verdiğini net bir biçimde göstermiştir.

Eğer bir sisten kuvözdeki masum bebekleri kurşunlardan koruyamıyorsa, kurumlar ve kurallar zalimlerin zulmüne engel olamıyorsa bu yapısal bir çürüme değil midir?

Dün Suriye ve Gazze'de, bugün Batı Şeria ve Lübnan'da en temel insanlık sınavını veremeyen bir sisteme güvenmemiz bizden nasıl beklenir.

15 günlük ateşkesten memnunuz. Ateşkesten doğan fırsat değerlendirilmeli.

İsrail'in müzakere sürecini dinamitlemesine karşı hazır olunmalıdır. Hürmüz'le ilgili bizim tavrımız çok nettir. Hürmüz'ün bir yakası İran ise diğer yakası Umman'dır. Hürmüz ticari gemilere açık tutulmalı.