Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan imzaladı! Büyükelçilikler ve bakanlıklara atamalar

Başkan Erdoğan imzaladı! Büyükelçilikler ve bakanlıklara atamalar

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 00:31 Son Güncelleme: 17 Nisan 2026 00:43 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar görevden alınırken yerine Taha Kürsad Sezen atandı. Ayrıca, Bolivya Çokuluslu Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine devam eden Ertan Yalçın ve Ekvator Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine eden Makbule Başak Yalçın, merkeze alındı.