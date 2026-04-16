Bolu Belediyesine yönelik 4.dalga operasyonu

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 16:44 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bolu'da jandarma ekipleri, Bolu Belediyesine yönelik yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturmasının devamı niteliğinde, Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası'na eş zamanlı operasyon düzenledi. Her iki kurumda da aramalar sürerken, henüz gözaltına alınan kimsenin olmadığı öğrenildi.