AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan A Haber'de açıkladı: Dijital Kanun muhalefetin engeline takıldı

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

AYLA ÖĞRETMENİN KAHRAMANLIĞI VE MARAŞ'TAKİ ACI TABLO

Gündemin en sıcak ve yakıcı maddesi olan okul saldırılarıyla ilgili derin üzüntüsünü dile getiren AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Maraş'ta kaybettiğimiz canlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum, tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Her bir can bizim için çok değerli ama ben tabii ki hem bir eğitimci hem bir anne olarak bugün üzüntüm çok fazla" ifadelerini kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Kahramanmaraş'taki hain saldırıda öğrencilerini korumak için gövdesini siper eden öğretmeni anan Tuğba Işık Ercan, "Ayla öğretmenimiz gerçekten öğretmenliğin ne demek olduğunu cansiperane bir şekilde, evlatlarını, oradaki öğrencilerini korumak pahasına canını verdi. Allah rahmet eylesin. Keza aynı şekilde evlatlarımıza, ailelerine sabırlar diliyorum. İnşallah bu son olay olsun bu şekilde yaşadığımız. Rabbim daha beterinden saklasın ülkemizi, milletimizi, tüm evlatlarımızı" şeklinde konuştu.



DİJİTAL BAĞIMLILIK: TESPİTİ VE TEDAVİSİ EN ZOR İLLET

Okullarda yaşanan şiddet olaylarının arka planındaki asıl tehlikeye dikkat çeken ve dijital dünyanın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini vurgulayan Tuğba Işık Ercan, "Dijital bağımlılık maalesef bu olayların temelinde yatıyor gözüküyor ve ailelere düşen bu anlamda çok fazla sorumluluk var. Sadece aile değil; okul, öğretmen, aile ve öğrenci iş birliği... Burada her biri üç sacayağı da çok önemli" dedi. Dijital dünyanın yarattığı tehlikenin boyutlarını anlatan Tuğba Işık Ercan, "Bu iş birliği olmadığı takdirde bizler gerekli faaliyetleri, çalışmaları, başarıyı elde edemeyiz. Maalesef şu ellerinin altındaki ekranlarda bambaşka dünyalara gidiyor evlatlarımız ve bu dünyalardan ailelerin pek çoğunun haberi de yok. Bağımlı hale geliyorlar" sözleriyle tehlikenin büyüklüğüne işaret etti. Madde bağımlılığı ile dijital bağımlılığı kıyaslayan Tuğba Işık Ercan, "Bugün sigara bağımlılığı, madde bağımlılığı, evet bunlar da çok kötü ve bunlara karşı gerekli savaşımızı veriyoruz bizler ama diğer yandan dijital bağımlılık hem keşfetmesi daha zor diğerlerine göre, hem de tedavi etmesi daha zor bir bağımlılık maalesef" değerlendirmesinde bulundu.





81 İLDE DEV SEFERBERLİK: 52 BİN KADINA EĞİTİM

AK Parti Kadın Kolları olarak bu "dijital illetin" farkında olduklarını ve hızlıca harekete geçtiklerini belirten Tuğba Işık Ercan, sahada yürüttükleri dev operasyonun detaylarını paylaştı. Tuğba Işık Ercan, "Ramazan ayının öncesinde hemen bir çalışma başlattık biz ve yaklaşık 1,5 ay gibi bir sürede bütün 81 ildeki teşkilatlarımızla birlikte eğitim faaliyetleri düzenledik" dedi. İçişleri ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir süreç yönettiklerini aktaran Tuğba Işık Ercan, "Burada hem İçişleri Bakanlığımızın 'Narkotik Anne' programı hem Sağlık Bakanlığımızın programıyla birlikte 1,5 ay gibi bir kısa sürede 52 bin kadınımıza biz eğitim verdik. Ama bu yetmez tabii ki, bu eğitimlerimiz hızla devam edecek. Biz ne kadar talep olduğunu, ne kadar ihtiyaç olduğunun da farkına vardık burada" ifadelerini kullandı.





MECLİS'TE DİJİTAL SAVAŞ: MUHALEFETİN ENGELİ

Çocukları korumak adına hazırlanan ve Meclis gündemine taşınan tarihi yasal düzenlemenin muhalefet tarafından engellenmeye çalışıldığını büyük bir tepkiyle karşılayan Tuğba Işık Ercan, yasanın detaylarını ve yaşanan süreci anlattı. Tuğba Işık Ercan, "Evlatlarımızı koruyabilmek adına malumunuz 15 yaş altındaki çocuklara yasaklamayı getiriyoruz. 15-18 yaş arasındaki çocuklara belirli bir sınırlamayla bu uygulamayı getireceğiz. Meclis'ten bu kanunu bir an önce geçirme derdindeyiz" dedi. Muhalefetin tavrını sert sözlerle eleştiren Tuğba Işık Ercan, "Maalesef muhalefetin engellemeleriyle karşılaştık. İşte 'özgürlüklere müdahale', 'biraz daha çalışalım' derken her hafta bir engellemeyle karşılaştık biz Meclis'te. Bu da halen daha geçiremedik. Biz bir an önce geçirme derdindeyiz" şeklinde konuştu.



"BU BİR VATAN VE MİLLET BEKASI MESELESİDİR"

Dijital bağımlılığın sadece çocukları değil, yetişkinleri ve aile yapısını da tehdit ettiğini belirten Tuğba Işık Ercan, konunun siyaset üstü bir beka meselesi olduğunu vurguladı. Tuğba Işık Ercan, "Yetişkin bağımlılığı da son zamanlarda gündemdeki evli çiftlerin boşanmasına dahi sebep oluyor bu bağımlılık. Aileler yıkılıyor, bunun da farkındayız. Bu anlamda aileleri bilinçlendirmemiz gerekiyor. Muhalefetteki arkadaşlarımız çok fazla engellemelerde bulundular. Bu işin artık bu vatan millet bekası meselesi aslında. Evlatlarımız, yavrularımız... Bu işin iktidarı muhalefeti olmaz. Biz hep bu şekilde bakıyoruz. Yeter ki evlatlarımızı koruyalım şekliyle bakıyoruz" dedi. Yaşanan elim hadiselerin yasal düzenlemenin aciliyetini kanıtladığını söyleyen Tuğba Işık Ercan, "Keşke bu olaylar yaşanmadan, haftalar öncesinden bu kanun çıksaydı. Biz bu çalışmayı çok daha öncesinden yaptık. Bu elim hadiseler olmadan bu duyarlılığı gösterselerdi çok daha iyiydi ama bundan sonra umarım çok daha duyarlı davranırlar. Bağımlılık kanayan yaramız" dedi.

KÖKLERE YOLCULUK: ERZURUM'DAN YÜKSELEN AİLE ÇIĞLIĞI

Toplumun temel direği olan aileyi korumak için bilimsel ve sosyolojik saha çalışmalarına da ağırlık verdiklerini belirten Tuğba Işık Ercan, ilkini Erzurum'da gerçekleştirdikleri geniş katılımlı çalıştaylardan bahsetti. Teşkilatların katılımıyla yapılan bu dev organizasyonun detaylarını paylaşan Tuğba Işık Ercan, "11 bin 500 kişinin yaklaşık katıldığı Türkiye çapında 81 ilde 'Kökerden Geleceğe' çalıştayımızı yaptık" şeklinde konuştu. Bu çalışmalardan elde edilen verilerle ailelerin en büyük hassasiyetinin yine çocukların korunması olduğunu gördüklerini belirten Ercan, "Türkiye olarak elimizdeki en büyük zenginliğimiz aile bağlarımız" ifadelerini kullandı.



DÜNYA SAHNESİNDE TÜRK KADINI: ICAPP BAŞKANLIĞI TÜRKİYE'DE!

Sadece ulusal alanda değil, uluslararası arenada da Türk kadınının gücünü temsil ettiklerini belirten Tuğba Işık Ercan, geçtiğimiz hafta sonu çok büyük bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptıklarını müjdeledi. Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) Kadın Kolları Konferansı'nı gerçekleştirdiklerini söyleyen Tuğba Işık Ercan, "Asya ülkelerinden 52 tane ülkeden, 350'den fazla siyasi partinin katılmış olduğu devasa bir platformun dönem başkanlığını Türkiye olarak biz aldık" sözleriyle aktardı. Bu konferansta AK Parti Kadın Kolları'nın büyüklüğünü gören yabancı delegelerin adeta küçük dillerini yuttuğunu anlatan Tuğba Işık Ercan, "6 milyonu geçtik üye sayısı olarak. Resmi sayılarla 6 milyonun üzerindeyiz. Misafirlerimiz 6 milyon üye nasıl olur dediler, şaşırdılar" şeklinde konuştu.



SOKAK SOKAK GÖNÜL SEFERBERLİĞİ: 5+1 FORMÜLÜ

AK Parti Kadın Kolları'nın dur durak bilmeyen saha çalışmalarına ve Ramadan ayındaki devasa gönül hareketine de değinen Tuğba Işık Ercan, sahada uyguladıkları ve büyük başarı elde eden formülü açıkladı. Gönüllere dokunmak için geliştirilen stratejiyi anlatan Tuğba Işık Ercan, "Biz 5+1 formülünü uyguladık. Beşerli gruplarımız oluştu. En az 5 kişiden oluşan gruplarımız 5 haneyi ziyaret edip 6'ncıda iftar yapıyor" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda ulaşılan muazzam rakamları paylaşan Tuğba Işık Ercan, "6 milyon hane ziyareti ve 300 binden fazla hatim duası programı yaptık sahada" sözleriyle aktardı. Ercan, kadın kollarının imece usulüyle evlerinde pişirdikleri yemekleri ihtiyaç sahiplerinin sofralarına bizzat taşıdıklarını büyük bir gururla anlattı.



81 İLDEN BİNLERCE KADINLA FİKİR MARATONU: IDEATHON

Siyasette kadın aklını ve çözüm üretme kabiliyetini en üst seviyeye çıkaran ve Türkiye'de bir ilk olan dev projeden de bahseden Tuğba Işık Ercan, bağımlılığa karşı aileleri güçlendirecek politikalar üretmek için bir fikir maratonu düzenlediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizzat katılarak ödül verdiği bu tarihi proje hakkında konuşan Tuğba Işık Ercan, "Fikir maratonu olan Ideathon projemize 1302 kişi katıldı, 264 takım oluştu. Bu, Ideathonlar içinde en fazla katılım. Son 15'e kalan projeyi jürimiz değerlendirdi ve son 3'e kalana ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımız takdim ettiler" şeklinde konuştu. Bu projeyle kadınların sadece sahada değil, politikanın tam merkezinde ve mutfağında yer aldığını kanıtladıklarını vurguladı.



DÜNYA BARIŞININ ANAHTARI: KADIN VİCDANI

Programın sonunda Gazze'de, Lübnan'da ve İran'da yaşanan sıcak temaslara ve insanlık dramlarına değinen Tuğba Işık Ercan, savaşların ve kaosun en büyük mağdurunun her zaman kadınlar ve çocuklar olduğunu hatırlatarak çok önemli bir tespitte bulundu. Dünya siyasetinde kadın liderlerin eksikliğinin bu savaşlara zemin hazırladığını ima eden Tuğba Işık Ercan, "Daha fazla kadın liderler, önde gelen kadınlar olsaydı belki bu kadar savaşlara maruz kalmazdık. Çünkü kadın denince orada vicdan var, orada merhamet var" sözleriyle aktardı. Toplumdaki şiddet olaylarının önüne geçebilmek için ise vicdan mekanizmasının canlı tutulması gerektiğinin altını çizen Tuğba Işık Ercan, "İnsanın en iyi polisi vicdanıdır. Vicdan mekanizması devreden çıktığı zaman insan maalesef canavar haline gelebiliyor" ifadelerini kullandı. Ercan, çocukların ve gençlerin manevi eğitimlerle desteklenmesinin, bu vahşi dünyada bir can simidi olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.