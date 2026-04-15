Hürmüz Boğazı'nda kritik tahliye: 3 Türk gemisi bölgeden ayrıldı

Orta Doğu’da tırmanan gerilimin merkez üssü haline gelen Hürmüz Boğazı’ndaki Türk gemilerle ilgili açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgedeki gemilerin tahliye sürecine dair güncel sayıları paylaşırken; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasındaki barış trafiğinin sürdüğünü belirterek diplomatik temasların altını çizdi.

AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, "15 Türk gemisinden 3'ü Hürmüz Boğazı'ndan çıktı. 12 geminin 8'i çıkmak için talepte bulundu. 4 geminin de bu yönde bir talebi yok." dedi. Uraloğlu, çıkma talebi olmayan 2 geminin enerji gemisi, diğer 2 geminin de gemiler arası taşımacılık yapan gemiler olduğunu vurguladı.

SEKİZ GEMİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bölgedeki sekiz Türk gemisini boğazdan çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, bu konuda Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde olduklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "İnşallah önümüzdeki günlerde çıkarırız diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 'Hürmüz ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü' vurguladı ve ABD ve İran arasında olası bir barış için telefon trafiğinin sürdüğü mesajını verdi.