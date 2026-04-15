Başkan Erdoğan Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşmede Erdoğan Başbakan Mark Carney'i ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi ve COP31 Zirvesine davet etti.

Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki münasebetlerin derinleştirilmesine büyük önem atfettiğini, enerji, savunma sanayii ve hava ulaştırması alanları başta olmak üzere birçok konuda büyük iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Başkan , Türkiye'nin bölgede barış ve huzuru hakim kılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, müttefik Kanada'yla birçok meselede görüşlerimizin örtüştüğünü kaydetti.

Erdoğan, Başbakan Mark Carney'i ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi ve COP31 Zirvesine davet etti, ayrıca 2026 yılı sona ermeden resmi ziyaret kapsamında Başbakan Carney'i ülkemizde ağırlamayı istediğini ifade etti.