Bakan Ersoy: Yeni neslin öz kimliklerini sahiplenmesini sağlamakla mükellefiz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Andican Tanıtım Töreni'nde Türk dünyasının ortak kültürel hafızası, birlik vizyonu ve gelecek perspektifi vurgulandı. Ersoy, dijital çağın kültürel kimlik üzerindeki etkilerine dikkat çektiği buluşmada toplumların özellikle genç kuşaklarının bilinçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda (TÜRKSOY) gerçekleştirilen "2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Andican Tanıtım Töreni"ne katıldı.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve Andican Vali Yardımcısı Elyorbek Holmirzayev'in ev sahipliği yaptığı tören AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal'ın da katılımıyla düzenlendi. Program kapsamında Bakan Ersoy, Türk dünyasının ortak değerler etrafında güçlenen birlik anlayışına dikkat çekti.
"DİJİTALLEŞEN DÜNYA GÖNÜLLÜ KÜLTÜREL YOZLAŞMAYI BERABERİNDE GETİRİYOR"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Türk dünyasının birlik ve kültürel hafızasını koruma sorumluluğuna işaret ederek bu sürecin günümüzde farklı araçlarla devam ettiğini belirtti. Ersoy, dijitalleşmenin etkilerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Eskiden bize kim olduğumuzu unutturmak, Türk milletinin dallarını gövde ve köklerinden koparmak için zorla, zulümle yapılanlar bugün popüler kültür adı altında, özellikle sosyal medya ve dijital dünya üzerinden maruz kaldığımız içeriklerle yapılmaktadır. Dijitalleşen dünya ve teknoloji kullanımıyla hayatımızın olağan akışına her gün, her an dâhil ettiğimiz sayısız söylem, görsel ve işitsel yapımlar gönüllü kültürel yozlaşmayı beraberinde getirmektedir."
Bakan Ersoy sözünü şu cümleyle vurguladı:
"Dolayısıyla bizler toplumlarımızın, özellikle çocuk ve gençlerimizin bu noktada bilinçlenmelerini, öz kimliklerini öğrenmelerini ve sahiplenmelerini sağlamakla mükellefiz."
"ASTANA'DA BAŞLAYAN SÜREÇ ANDİCAN İLE SÜRÜYOR"
Konuşmasında TÜRKSOY'un rolüne de değinen Ersoy, kurumun Türk dünyasının ortak kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma noktasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.
Türk Dünyası Kültür Başkenti programının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ersoy, programın 14 yıldır kültürel ve sanatsal etkileşimi güçlendirdiğini ve uluslararası görünürlüğü artırdığını söyledi.
Astana ile başlayan sürecin 13 şehirde devam ettiğini belirten Ersoy, bu kültürel zincirin Andican ile sürdüğünü vurguladı.