Bakan Ersoy: Yeni neslin öz kimliklerini sahiplenmesini sağlamakla mükellefiz

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve Andican Vali Yardımcısı Elyorbek Holmirzayev'in ev sahipliği yaptığı tören AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal'ın da katılımıyla düzenlendi. Program kapsamında Bakan Ersoy, Türk dünyasının ortak değerler etrafında güçlenen birlik anlayışına dikkat çekti.

"DİJİTALLEŞEN DÜNYA GÖNÜLLÜ KÜLTÜREL YOZLAŞMAYI BERABERİNDE GETİRİYOR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Türk dünyasının birlik ve kültürel hafızasını koruma sorumluluğuna işaret ederek bu sürecin günümüzde farklı araçlarla devam ettiğini belirtti. Ersoy, dijitalleşmenin etkilerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden bize kim olduğumuzu unutturmak, Türk milletinin dallarını gövde ve köklerinden koparmak için zorla, zulümle yapılanlar bugün popüler kültür adı altında, özellikle sosyal medya ve dijital dünya üzerinden maruz kaldığımız içeriklerle yapılmaktadır. Dijitalleşen dünya ve teknoloji kullanımıyla hayatımızın olağan akışına her gün, her an dâhil ettiğimiz sayısız söylem, görsel ve işitsel yapımlar gönüllü kültürel yozlaşmayı beraberinde getirmektedir."

Bakan Ersoy sözünü şu cümleyle vurguladı:

"Dolayısıyla bizler toplumlarımızın, özellikle çocuk ve gençlerimizin bu noktada bilinçlenmelerini, öz kimliklerini öğrenmelerini ve sahiplenmelerini sağlamakla mükellefiz."