Ayasofya'da alçak provokasyon! "Ya Ortodoks ol ya da öl" bayrağı açtılar
Ayasofya Camii’ndeki alçak provokasyon tepkilere neden oldu. 9 Nisan’da cami içerisinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı bayrak açarak video çeken yabancı uyruklu iki kişi, güvenlik kameraları ve polis çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayasofya Camii'ne gelen yabancı uyruklu M.M. (35) ile K.M. (42), iddiaya göre cami içerisinde dini ve ideolojik içerikli provokasyon amaçlı bayrak açarak video çekti.
KUTSAL NOKTADA ALÇAK SKANDAL
Olay, 9 Nisan günü 15.20 sıralarında Fatih'teki Ayasofya Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cami içerisinde provokatif eylem yapıldığı bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese gitti.
Yapılan çalışmalarda M.M. ile K.M. isimli yabancı uyruklu 2 şüphelinin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan prokovasyon amaçlı bayrak açıp, yaşananları video ile kaydettikleri belirlendi. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri şüphelileri olay yerinde gözaltına aldı.
TUTUKLANDILAR!
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.M. ile K.M., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 11 Nisan 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.