Ayasofya'da alçak provokasyon! "Ya Ortodoks ol ya da öl" bayrağı açtılar

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 19:41 Son Güncelleme: 14 Nisan 2026 19:59 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ayasofya Camii’ndeki alçak provokasyon tepkilere neden oldu. 9 Nisan’da cami içerisinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı bayrak açarak video çeken yabancı uyruklu iki kişi, güvenlik kameraları ve polis çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.