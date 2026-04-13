Suudi Arabistan’dan Hac öncesi yeni kurallar
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, hac sezonu öncesi güvenliği artırmak amacıyla Mekke’ye girişleri izne bağladı. Umrede bulunan ziyaretçilerin ülkeden ayrılması için belirlenen tarihi 18 Nisan olarak açıklandı.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, bu yılki hac sezonu öncesinde hacıların güvenliğini sağlamak amacıyla yeni önlemler açıkladı. Bakanlık, yarından itibaren Mekke'ye girmek isteyen ikamet sahiplerinin ilgili kurumlardan resmi izin almasının zorunlu olduğunu duyurdu.
Açıklamada, bu izinlere sahip olmayan kişilerin Mekke'ye girişine izin verilmeyeceği belirtildi. Ancak Mekke'den verilmiş oturum belgesi bulunanlar, hac izni olanlar ve kutsal bölgelerde çalışma izni bulunan kişiler uygulamadan muaf tutulacak.
UMRE VİZESİ ALANLAR DİKKAT
Öte yandan, umre vizesiyle Suudi Arabistan'a gelenler için ülkeden ayrılma süresinin 18 Nisan Cumartesi günü sona ereceği bildirildi. Aynı tarihten 31 Mayıs'a kadar "Nusuk" platformu üzerinden umre izinlerinin verilmesi de askıya alındı.