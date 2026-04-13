8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyon: 287 kişi yakalandı

Yunanistan'da tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın elebaşılığını yaptığı "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan zanlılardan 287'si gözaltına alınırken firari 12 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Elebaşılığını Yunanistan'da tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 287 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, elebaşılığını Yunanistan'da tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik 31 Ekim 2025'te planlı çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekipler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma", "mala zarar verme", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarına karıştığı tespit edilen 299 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

8 İLDE 287 GÖZALTI VAR! Adana, İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan zanlılardan 287'si gözaltına alındı. Firari 12 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yapılan aramalarda, 1 el bombası, 4 AK-47 otomatik silah, 2 otomatik tabanca, 16 tabanca, 2 av tüfeği, 25 şarjör ve 1128 fişek ele geçirildi. Ayrıca 39 bin 733 uyuşturucu hap, 72,5 gram esrar, 45 bin avro ve 33 bin 735 liraya el konuldu.

Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 2 iş yeri ile 5 araca el koyma tedbiri uygulandı.

"HİÇBİR SUÇ ÖRGÜTÜNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Operasyona ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılını suç örgütleriyle mücadele yılı ilan ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti: