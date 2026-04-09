MSB'den Gürcistan'da düşen C-130 uçağıyla ilgili açıklama: Patlayıcı madde artığına rastlanmadı

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan'da düşen C-130 uçağının ön raporunu açıkladı. Rapora göre uçak enkazından alınan numunelerde içeride ve dışarıda patlayıcı madde artığına rastlanmadığı belirtildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Uçuş veri kayıt cihazı kayıtları incelendiğinde; kaza anına kadar dijital veri kayıtlarında uçuş ekibinin konuşmalarında ve uçağın sistemlerinde her şeyin normal devam ettiği, bir aksaklık tespit edilmediği, olayın ani geliştiği, uçak kuyruk konisi bölgesinin uçak gövdesinden ayrılması nedeniyle FDR'a ait güç ve veri kablolarının kopması sonucu kaydın sonlandığı, dolayısıyla kayıt cihazında kazayı aydınlatacak ilave veriler bulunmadığı tespit edilmiştir.

Uçağın motorları ve pervaneleri üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda, motor ve pervanelerin kaza anina kadar sorunsuz bir şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. Pervane kopmasından kaynaklı uçak gövdesinin hasarlandığına dair bir durum tespit edilmemiştir.

Jandarma Kriminal Başkanlığı tarafından uçak enkazından alınan numunelerin incelenmesi sonucunda, içerden ve dışarıdan patlayıcı madde artığına rastlanılmamıştır."