Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması: Karar alma yetkisi TBMM’dedir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrısına ilişkin Anayasa ve İç Tüzük vurgusu yaparak karar yetkisinin TBMM Genel Kurulu'nda olduğunu söyledi

Kurtulmuş, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Anayasamızda hangi şartlar altında ara seçime gidilebileceği çok nettir ve milletvekili istifaların hangi şekilde kabul edilebileceği açıktır. Bu konuda karar alma yetkisi TBMM'dedir. Ara seçimin nasıl yapılabileceği Anayasa'da ve İç Tüzük'te bellidir. O şartlar yerine geldiğinde bu olur ama karar verecek olan Genel Kurul'dur ve Genel Kurul'un böyle bir karar alması şarttır. Yani burada TBMM Başkanlığı'na en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır."

"ÖZEL'DEN GELEN BİR RANDEVU TALEBİ YOK"

Kurtulmuş, "Sayın Özel'den gelen bir randevu talebi yok. Ancak biz gelen her talebi karşılıyoruz. Ara seçim ile ilgili Anayasa ve İç Tüzük çerçevesinde TBMM Başkanı'na herhangi bir inisiyatif bırakılmamıştır." dedi.